Lenka ne bo nikoli pozabljena: someščani so to storili v čast dekletu, ki ga je pred 40 dnevi ubil divjak v avtu (VIDEO)

Na pobudo učiteljice Marijane in dijakov gimnazije iz srbskega mesta Šabac so na dvorišču te izobraževalne ustanove odprli Lenkin vrt. Poseben kotiček so zasnovali kot zatočišče miru, tišine in večnega spomina na prezgodaj umrlo dijakinjo Lenko, ki je življenje izgubila v strašni nesreči na avtocesti Ruma–Šabac. V avtomobil, v katerem je bila tudi Lenka, je trčil voznik forda, ki je s hitrostjo 130 kilometrov na uro vozil v napačno smer. Someščani so se od nje poslovili kot od »dekleta, ki je s svojo svetlobo in dobroto pustilo neizbrisen pečat v srcih vseh, ki so jo poznali«.

Lenka je v spominu svoje šole ostala zapisana kot zakladnica vrlin: vesela, modra, očarljiva in polna ljubezni. V učilnicah Šabaške gimnazije je nizala same petice, s svojo lepo vzgojo, iskrenim pogledom in toplino besed pa je bila močna opora družini in prijateljem. Bila je srčna moč svojih staršev Maje in Rada, brata Dimitrija, sestre Mire, babice Mite in vse družine, ki jo je neizmerno ljubila, piše Telegraf.

Lenkin vrt. FOTO: Zaslonski osnetek

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V strašni nesreči pa je ugasnila ta mladostna moč, z njo pa se je zrušil tudi ves svet načrtov, želja in sanj. Šolski hodniki, po katerih je hodila, in učilnice, v katerih je blestela, so utihnili. Postali so nemi pričevalci žalosti, nevere in bolečine, ki so se naselile v srca njenih profesorjev in sedanjih dijakov.

Ta plemeniti spominski prostor Lenkin vrt so odprli v dneh, ko mineva 40 dni od njenega prezgodnjega odhoda. Ob tem se je z ganljivo objavo oglasil tudi dijaški parlament Šabaške gimnazije:

»Kmalu bo minilo 40 dni od smrti naše Lenke. Za večen spomin podarjamo vrt v njeni šoli. Naj dišeče cvetje ohranja spomin na njen nasmeh, mladost in lepoto, ki jo je nosila s seboj.«

Njeni prijatelji in profesorji so, vodeni z mislijo velikega pisatelja, da »mrtvi ne umrejo, le nevidni postanejo«, sporočili, da smrt ni dokončna in da bo Lenka še naprej živela v njihovih mislih, do nekega ponovnega srečanja v boljši dimenziji.

Spomnimo, Lenka R. (22) je bila potnica v golfu na avtocesti Ruma–Šabac, ko je vanje trčil avtomobil, ki je vozil v napačno smer. Umrle so štiri osebe, med njimi tudi mlada Lenka R., ki je življenje izgubila na kraju nesreče.