NEVAREN POSEG

Lepotni poseg se je končal tragično, 27-letnica umrla med operacijo zadnjice

Svetovna združenja za plastično kirurgijo opozarjajo, da gre za statistično najnevarnejšo estetsko operacijo.
Simbolična fotografija. FOTO: Lisi Niesner Reuters
N. P.
 30. 5. 2026 | 13:21
V zasebni kliniki Instituto Mineiro de Obesidade v brazilskem mestu Belo Horizonte je med lepotnim posegom (BBL) umrla 27-letna prodajalka Barbara Laura Souza Félix. Med prenosom maščobe s trebuha in hrbta v zadnjico ji je nenadoma upadla pljučna ventilacija, nato pa se ji je ustavilo srce. Kirurgi so jo oživljali več kot uro, a neuspešno; ob 12.20 so uradno potrdili njeno smrt. Glavni sum za smrt je pljučna embolija, povzročena z maščobo. Policija je že sprožila preiskavo, truplo pa so prepeljali na obdukcijo na Inštitut za sodno medicino André Roquette. Barbara je bila samska, brez otrok in brez predhodnih bolezni. Njena sestrična Ingrid Ester Martins Picoreli jo je opisala kot izjemno pozitivno, veselo in odgovorno osebo, ki je trdo delala v prodaji in načrtovala selitev v tujino.

Družina zdaj odpira vprašanja o samem postopku in odzivnem času medicinskega osebja. Operacijo je vodil plastični kirurg dr. Pablo Meneghetti, ki ima na Instagramu več kot 70 tisoč sledilcev in je prostore na kliniki najel. Niti klinika niti zdravnik nista podala podrobnih izjav, kirurgov odvetnik pa je sporočil, da so predoperativne preiskave izvedli in sledili vsem kliničnim ukrepom. Klinika je pod drobnogledom tudi zato, ker je na istem mestu leta 2021 zaradi enakega zapleta že umrla 39-letna mati. Svetovna združenja za plastično kirurgijo sicer opozarjajo, da gre za statistično najnevarnejšo estetsko operacijo. Podatki na portalu Plasticsurgery.org kažejo, da je stopnja umrljivosti pri tem posegu znašala kar 1 na 3.000 primerov, kar močno presega tveganja drugih lepotnih posegov.

