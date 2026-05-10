Leta se je pretvarjal, da je slep, in prejel skoraj 216 tisoč evrov državne pomoči

Na Floridi je javnost pretresel primer domnevne večletne goljufije pri prejemanju državnih invalidskih nadomestil. Triinsedemdesetletni Jerry Smith je v okviru sporazuma s tožilstvom priznal, da je z lažnim prikazovanjem slepote nezakonito pridobil skoraj 245 tisoč dolarjev oziroma približno 216 tisoč evrov pomoči ameriškega ministrstva za veterane (VA).

Kot je sporočilo zvezno tožilstvo za srednje okrožje Floride, je Smith med letoma 2017 in 2021 pristojnim institucijam zatrjeval, da je slep ter da zaradi hudih težav z vidom ni sposoben voziti, delati ali brez pomoči opravljati osnovnih vsakodnevnih opravil, poroče People. Preiskava je pozneje pokazala, da je bilo njegovo dejansko zdravstveno stanje bistveno drugačno od tistega, ki ga je predstavljal med zdravniškimi pregledi in v postopkih za pridobitev nadomestil.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Delal kot specialist za orožje in šolski varnostnik

Po navedbah ameriških oblasti je Smith v času, ko je prejemal invalidsko pomoč zaradi domnevne slepote, povsem normalno vozil avtomobil, bral, opravljal nakupe, uporabljal bankomate in se samostojno gibal po trgovinah ter drugih javnih prostorih. Posebej odmevna je ugotovitev preiskovalcev, da je v tem obdobju delal tudi kot specialist za strelno orožje in šolski varnostnik, kar je dodatno okrepilo sum, da je zavestno zavajal državne institucije.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Tožilci poudarjajo, da je Smith z lažnimi navedbami neupravičeno pridobil skoraj četrt milijona dolarjev invalidskih nadomestil in drugih veteranskih ugodnosti. Za zdaj ni znano, kaj je sprožilo preiskavo oziroma kako so pristojni organi odkrili neskladja med njegovimi izjavami in dejanskim stanjem. Smith je priznal krivdo za nezakonito prejemanje državnega denarja, za kar mu grozi do deset let zveznega zapora. Datum izreka kazni še ni določen.