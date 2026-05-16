Napete skunde v Splitu: letalo Croatia Airlines zdrsnilo s steze

»Letalo Croatia Airlines Airbus A220-300 z registrsko številko 9A-CAN, ki naj bi danes opravilo redni mednarodni let OU412 na liniji Split - Frankfurt, je na letališču Split zdrsnilo z vzletne steze. Letalo je iz neznanih razlogov med vzletom okoli 13.30 zapeljalo s predvidene poti in pristalo na eni strani na travnati površini. Na letalu je bilo 130 potnikov in pet članov posadke, dva pilota in trije člani kabinskega osebja. Vsi potniki in člani posadke so zdravi, nihče ni bil poškodovan,« so za Večernji list povedali pri Croatia Airlines.

Po prvih dostopnih informacijah je posadka, ki naj bi ravnala v skladu s predpisanimi varnostnimi postopki, ob zdrsu takoj ustavila letalo. Potnike so evakuirali in se trenutno nahajajo v potniškem terminalu letališča Split, kjer jim nudijo vso potrebno podporo za nadaljevanje poti, so še sporočili iz Croatia Airlines in dodali, da v postopku sodelujejo vse pristojne službe.

Zaradi incidenta letališče trenutno stoji. Zaenkrat ni znano, ali je letalo utrpelo kakšno materialno škodo. Nihče naj ne bi bil poškodovan, še poroča Dalmacija Danas.