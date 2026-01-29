  • Delo d.o.o.
NAJDBA

Ljubljančan nameraval s 13 kilogrami trave čez mejo, a se je zapletlo

Takoj za karavanškim predorom je policija ustavila 41-letnika. Bil je brez vozniškega izpita, imel ukradeni tablici in še polno mamil.
Že na meji se je ustavila pot 41-letnega Ljubljančana, ki je mamila tihotapil brez vozniškega dovoljenja (simbolična fotografija). FOTO: Tadej Regent
Že na meji se je ustavila pot 41-letnega Ljubljančana, ki je mamila tihotapil brez vozniškega dovoljenja (simbolična fotografija). FOTO: Tadej Regent
Tomica Šuljić
 29. 1. 2026 | 05:40
3:12
Tudi marsičesa vajeni avstrijski obmejni organi so se prejšnji torek lahko čudili predrznemu pogumu, s katerim se je 41-letni Ljubljančan iz domovine napotil prek severne meje. Med potjo po Sloveniji in prek same meje je prišel brez komplikacij; te pa so se začele, ko je njegov avtomobil ustavila policijska patrulja avtocestne inšpekcije Beljak na območju Karavank. Slovenca naj bi ustavili v okviru splošne kontrole voznikov in vozil pri vstopu v Avstrijo na območju Karavank, v vozilu pa je ob njem bila še 17-letna Slovenka, slednja naj bi prihajala iz okolice Ljubljane. Zalomilo se je že pri ...

06:32
Novice  |  Svet
OGROMNO MRTVIH

Grozljive številke umrlih in poškodovanih v vojni v Ukrajini

Do pomladi bo mrtvih, poškodovanih in pogrešanih dva milijona. Tako trdi ameriška neprofitna raziskovalna organizacija.
29. 1. 2026 | 06:32
06:25
Bulvar  |  Suzy
ZVEZDE INSTAGRAMA

Ondina Kerec: rojena za pred kamero, podira vse stereotipe na račun 'blondink' (Suzy)

Niti malce plehka, a toliko bolj prepričljiva na malih zaslonih in pred kamerami.
29. 1. 2026 | 06:25
06:21
Novice  |  Kronika  |  Doma
SOJENJE

Izvedenec ugotovil, da niti trezen ne bi mogel preprečiti trčenja

Voznik avtomobila pri zavijanju levo zaprl pot motoristu. Ta je od zavarovalnice iztožil višjo odškodnino.
29. 1. 2026 | 06:21
06:14
Bulvar  |  Glasba in film
SVET GLASBE

Hiphoper Ye, nekdanji Kanye West, spet šokiral. Zatrjuje, da ni ne nacist ne antisemit

Vsega je kriva bipolarna motnja. Izjava prihaja tik pred izidom njegovega dolgo pričakovanega albuma Bully.
29. 1. 2026 | 06:14
06:02
Bulvar  |  Glasba in film
GLASBENA NOVOST

Mikića omrežila še ena znana Slovenka (VIDEO)

Nina Donelli po porodniškem dopustu spet na odrih. V svet je poslala novo pesem in videospot, v katerem ji družbo dela tudi Igor Mikić.
Mojca Marot29. 1. 2026 | 06:02
06:00
Lifestyle  |  Polet
PREHRANSKA ČASOVNICA

Kdaj jesti posamezne obroke? Kaj pravi znanost

Vedno več raziskav kaže, da ni pomembno le, kaj jemo, temveč tudi, kdaj.
Miroslav Cvjetičanin29. 1. 2026 | 06:00

