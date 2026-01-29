Ljubljančan nameraval s 13 kilogrami trave čez mejo, a se je zapletlo

NAJDBA

Takoj za karavanškim predorom je policija ustavila 41-letnika. Bil je brez vozniškega izpita, imel ukradeni tablici in še polno mamil.

Tudi marsičesa vajeni avstrijski obmejni organi so se prejšnji torek lahko čudili predrznemu pogumu, s katerim se je 41-letni Ljubljančan iz domovine napotil prek severne meje. Med potjo po Sloveniji in prek same meje je prišel brez komplikacij; te pa so se začele, ko je njegov avtomobil ustavila policijska patrulja avtocestne inšpekcije Beljak na območju Karavank. Slovenca naj bi ustavili v okviru splošne kontrole voznikov in vozil pri vstopu v Avstrijo na območju Karavank, v vozilu pa je ob njem bila še 17-letna Slovenka, slednja naj bi prihajala iz okolice Ljubljane. Zalomilo se je že pri ...