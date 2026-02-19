Ljudje so mesece opozarjali na vonj v tovarni: »Moja hči je izgubila življenje« (VIDEO)

Požar in eksplozija, ki sta konec januarja v Grčiji vzela življenje petih delavk v tovarni piškotov, sta bila posledica uhajanja plina, ki je bilo zaznano že mesece pred tragedijo. Lastniki in vodstvo tovarne so bili seznanjeni s problemom, a ga nihče ni resno jemal. Ugotovljeno je bilo tudi, da načrt evakuacije ni bil dobro pripravljen, mnogi delavci pa sploh niso opravili usposabljanja za primer nevarnosti. Delavci so policiji in preiskovalcem povedali, da se je neprijeten vonj plina čutil že mesece.

»Približno pet dni po tem, ko sem začel delati v tovarni, sem začutil čuden vonj. To je bilo nekje 10. decembra lani. Včasih je bil močnejši, včasih šibkejši. Povedal sem nadrejenemu, on pa je to prenesel svojim šefom. Pogovoril sem se tudi s sodelavcem, ki je enako čutil in obvestil svojega šefa,« pripoveduje 31-letni delavec. Ugotovili so, da so načrti evakuacije obstajali, a jih nihče ni pokazal, usposabljanja pa prav tako ni bilo.

»Moja hči je umrla v tovarni«

Druga delavka, ki je v tovarni delala približno 28 let, je v tragediji izgubila hčer. »V tovarni je delala tudi moja hči, ki je tukaj izgubila življenje. Večkrat sem opozorila nadrejene glede vonja, oni pa so me prepričevali, da bodo poklicali vodovodnega inštalaterja. Ko je prišel, nas je prepričal, da vonja ni. Poleg čudnega vonja so slabi kabli povzročali manjše električne udare, meni se je to zgodilo večkrat,« pripoveduje. V krilu B so se pred tem zgodila dva manjša požara, s katerima so se spopadli delavci sami. Stroji so delali na plin, v krilu B pa sta bila tudi dva velika plinska rezervoarja. Vonj se je največkrat čutil v pralnici in sanitarijah.

Tragična eksplozija

Tretji delavec, zaposlen približno eno leto, je bil na delu v usodni noči. »Okoli 22.30 sem prišel na delo in prevzel izmeno. Bil sem v hali za mešanje testa. Nenadoma so se ugasnila svetla in zaslišal sem glasen pok, kot da bi nekdo vrgel granato. Videli smo odprta vrata, takoj smo izstopili in poklicali policijo. Bilo je okoli 4. ure zjutraj. Slišal sem glasove, ki so klicali na pomoč, a potem sem videl, da je ogenj zajel streho in kovino, zato smo ponovno morali zapustiti prostor,« pripoveduje.

V podzemlju so preiskovalci odkrili preluknjane plinske cevi. Tri osebe – lastnik podjetja, tehnik za varnost in tehnik izmene – so bile aretirane. Med žrtvami so bile Elena, Vasiliki, Voula, Anastasija in Agapi, poroča Telegraf.rs.