Luka (28) načrtoval poroko, a se je utopil v Donavi: njegov brat strt od bolečine

Mladi Luka Milenković (28) iz srbske vasi Donje Crnatovo se je v ponedeljek, 25. maja, utopil v Donavi na Dunaju. Kot je za medije potrdil njegov bratranec Aleksandar, družina še vedno čaka na uradne rezultate obdukcije. »Zdaj čakamo rezultate obdukcije, Luka pa bomo pokopali v soboto, 30. maja, na vaškem pokopališču. Ne vem, kaj naj vam rečem, moj oče nima moči, da bi govoril … Bil mi je kot tretji brat,« je dejal Aleksandar, piše Kurir.

Povedal je, da je bil Luka dober plavalec, zato je družina še toliko bolj pretresena, saj ne vedo, kako je prišlo do nesreče. »Imam posnetke, strašni so. Takrat je bil z družbo. Že dve leti je bil na Dunaju, kjer je s starejšim bratom Milanom delal v restavraciji, ki jo je ta odprl. Nedavno se je v Španiji tudi zaročil in načrtoval poroko za to poletje,« je povedal.

Po njegovih besedah je Luka po očetovi smrti odraščal ob stricu, ki mu je bil kot drugi oče. »Moj oče je trenutno v zelo slabem stanju in ni sposoben govoriti,« dodaja Aleksandar.

Luki je rekel, naj ne gre na Donavo

Aleksandar trdi tudi, da je Luko tistega dne poskušal odvrniti od odhoda na Donavo.»Zjutraj ga je videl in mu rekel, naj ostane doma, ker veliko delajo, in naj si odpočije. A Luka ga ni poslušal. Nekaj ur pozneje je prišla strašna novica,« je povedal za Kurir.

Avstrijska policija je opravila ogled kraja dogodka, truplo pa so predali družini.