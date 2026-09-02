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ČAKOVEC

Luka (38) je samo ena izmed žrtev bolnišnice: mesec prej srčni napad zamenjali za kruljenje v želodcu, leta 2020 pacientu vbrizgali bencin

Po smrti Luke se pritožbe in zgodbe iz Županijske bolnice Čakovec kar vrstijo. Kaj se v resnici dogaja v eni izmed najbolj znanih zdravstvenih ustanov na Hrvaškem?
Zgodba Luke še zdaleč ni osamljen primer. Slika je simbolična. FOTO: Igor Mali
Zgodba Luke še zdaleč ni osamljen primer. Slika je simbolična. FOTO: Igor Mali
G. P.
 2. 9. 2026 | 16:52
 2. 9. 2026 | 17:12
5:24
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Po odmevnem primeru smrti 38-letnega Luke Palatinuša, ki je 20. avgusta ponoči umrl v čakalnici urgence, kamor je prišel zaradi bolečin v prsih in zelo visokega krvnega tlaka po tem, ko trikrat ni bil primerno obravnavan, na dan prihajajo nove zgodbe o primerih resnih napak pri zdravljenju, predvsem iz dotične Županijske bolnice Čakovec. Hkrati naj bi bolnišnico zapuščalo več zdravnikov, zaradi česar se postavlja vprašanje, kaj se v ustanovi pravzaprav dogaja.

Posebej odmevna sta primera še dveh pacientov, pri katerih naj bi prišlo do hudih napak: enemu so namesto fiziološke raztopine vbrizgali bencin, drugi pacientki pa naj bi dali napačen pripravek trombocitov. Oba pacienta sta umrla.

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Soproga pokojnega Luke (38): »Ko sem se vrnila z lončkom vode, ga ni bilo več, a v odpustnici piše, da se mu je stanje izboljšalo«

Hrvaški mediji, ki dogajanje te dni dodobra raziskujejo, množično poročajo tudi o nezadovoljstvu zaposlenih. Ti kot enega ključnih problemov oddelka za urgentni bolnišnični sprejem izpostavljajo komunikacijo in organizacijo dela.

»Paciente najbolj motijo poskusi, da bi jih odvrnili na hitro, hladnost v pogovoru, ter brezciljno čakanje brez informacij. Mnogi so tako nastradali, pa se o tem sploh ne govori,« naj bi povedala ena izmed zaposlenih medicinskih sester. Po njenih navedbah naj bi na urgentnem oddelku v dežurstva začeli vključevati tudi specializante oftalmologije, otorinolaringologije in drugih smeri, ki naj bi se ukvarjali z obravnavo kirurških pacientov, čeprav za to niso neposredno usposobljeni.

Pacient z bolečinami v prsih: »Rekli so mi, da mi samo kruli v želodcu«

Po smrti Luke Palatinuša je za RTL Danas spregovoril tudi Tomica Horvat iz Nedelišća. Tudi sam je na urgenco prišel z močnimi bolečinami v prsih in drugimi simptomi, ki bi lahko kazali na težave s srcem. Na urgenco je prišel 16. junija okoli 1.30 zjutraj. Zdravnikom je povedal, da ga bolijo prsi in leva rama, da čuti mravljince v levi roki, ima bolečine v hrbtu in povišan krvni tlak. Opravili so mu rentgen, EKG in krvne preiskave.

Horvat pravi, da so zaključili, da je z njim vse v redu, in ga ob 2.09 poslali domov, torej le nekaj več kot pol ure po prihodu. V bolnišnici naj bi mu dejali, da mu samo »kruli v želucu«. Ker ga je skrbelo, kaj se dogaja, je pomoč nato poiskal pri zasebni kardiologinji. »Tam je nastala panika. Rekli so mi, da sem prišel v zadnjem trenutku, in vprašali, kako sem sploh živ prišel do tja,« je povedal Horvat. Organizirali so mu nujni prevoz v zagrebško bolnišnico. Že naslednje jutro so ga operirali, mu vstavili stent in dva balona.

Primer iz leta 2020: namesto fiziološke raztopine vbrizgali bencin

Septembra 2020 je v isti ustanovi po rutinski hemodializi umrl 62-letni pacient. Bolnišnica je sprva sporočila, da je bilo med postopkom intravensko uporabljeno nedovoljeno sredstvo. Kasnejša preiskava je pokazala sum, da je medicinska sestra v kateter vbrizgala bencin namesto fiziološke raztopine. Pacient je umrl zaradi zastrupitve in odpovedi več organov, julija 2021 pa je bila vložena tudi obtožnica.

Bolnišnica je takrat pojasnila, da je bilo med postopkom intravensko uporabljeno sredstvo, ki se sicer rutinsko uporablja pri lokalni uporabi pri takšnih in podobnih postopkih. Kljub takojšnjim ukrepom intenzivnega in reanimacijskega zdravljenja je prišlo do odpovedi več organov in smrti, zato je bila odrejena obdukcija.

Najslabše naj bi bilo na kirurškem oddelku. FOTO: Getty Images
Najslabše naj bi bilo na kirurškem oddelku. FOTO: Getty Images

Napačen pripravek trombocitov

Decembra 2024 je prišlo do nove napake. Pacientki na oddelku za internistično onkologijo in hematologijo so dali napačen krvni pripravek oziroma koncentrat trombocitov. Umrla je tri dni pozneje, 26. decembra.

Bolnišnica je napako potrdila, vendar je odločno zavrnila, da bi bila smrt posledica transfuzije. Po njihovih navedbah je pacientka prejela univerzalni pripravek koncentrata trombocitov, vendar ni razvila posttransfuzijske reakcije ali drugega neželenega učinka, povezanega s pripravkom. »Smrtni izid, ki je sledil tri dni po transfuziji, ni povezan s tem pripravkom, temveč izključno z osnovno boleznijo pacientke,« je sporočila bolnišnica. Zaradi dogodka so uvedli izredni notranji nadzor in o njem obvestili ministrstvo za zdravje.

Odhodi zdravnikov in odprt spor z upravo

V bolnišnici naj bi se že pred leti začele velike kadrovske težave, še posebej po imenovanju novega predstojnika kirurške službe, kjer je stanje domnevno najslabše. Deset specialistov je takoj dalo odpoved, del zdravnikov pa je pred tem odšel na bolniški stalež. Organiziran je bil tudi že protest in zahtevek za odstop direktorja Nikole Hrena ter vodstva bolnišnice.

Zdravniki so upravo obtožili političnega kadrovanja in slabega upravljanja. Vodstvo je njihove očitke zavračalo in trdilo, da poskušajo bolnišnico destabilizirati.

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