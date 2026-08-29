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Luka (38) prišel na urgenco zaradi bolečin v prsih in visokega pritiska. Umrl je v čakalnici (FOTO)

Smrt 38-letnega Luke Palatinuša je odprla resna vprašanja o tem, kaj se je dogajalo v noči, ko je prišel na urgenco Županijske bolnišnice Čakovec.
Slika je simbolična. FOTO: Unsplash
Slika je simbolična. FOTO: Unsplash
G. P.
 29. 8. 2026 | 19:21
 29. 8. 2026 | 19:22
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Moški je v bolnišnico prišel zaradi bolečin v prsih in zelo visokega krvnega tlaka, nato pa se je nekaj ur pozneje zgrudil v čakalnici in umrl. Njegov oče meni, da njegovega sina niso dovolj resno obravnavali, bolnišnica pa poudarja, da je bil ob prihodu pregledan, opravili so preiskave in mu ponudili nadaljnjo obravnavo. Luka Palatinuš je na urgenco prišel 19. avgusta ob 22.34. Po besedah njegovega očeta Stjepana je šlo za njegov že tretji obisk zaradi enakih težav. Tokrat je imel bolečine v prsih in krvni tlak okoli 200. Z njim je bila tudi žena.

»Luka je na urgenco tisto noč prišel zaradi visokega tlaka in bolečin v prsih. To je bil njegov tretji obisk zaradi iste težave. Menim, da ga niso vzeli dovolj resno,« je povedal oče. Dodal je, da so po njegovih informacijah sinu ob prihodu celo izrazili nejevoljo zaradi ponovnega obiska.

»Spet si prišel?«

»Ne vem, če bi bil zdravnik, bi človeka, ki pride z bolečinami v prsih in tlakom 200, vsekakor vzel resno in ga takoj obravnaval,« je dejal. Po njegovih besedah je Luka med čakanjem prosil ženo, naj mu prinese hladno vodo. Ko se je vrnila, ga ni bilo več. Zgrudil se je v čakalnici. Oče pravi tudi, da je Luka prosil, naj ga sprejmejo.

Iz Županijske bolnišnice Čakovec so za hrvaške medije sicer predstavili svojo različico dogodkov. Trdijo, da so Luko takoj po prihodu sprejeli, z njim opravili pogovor o težavah in mu na podlagi zbranih podatkov določili tretjo triažno kategorijo. Kljub temu naj bi bil, kot poudarjajo v bolnišnici, takoj pregledan in medicinsko obravnavan. Odvzeli so mu kri, izmerili krvni tlak in srčni utrip, opravili EKG ter mu dali začetno terapijo. Okoli 23.45 so bili po navedbah bolnišnice laboratorijski izvidi zaključeni in ocenjeni kot urejeni. Luka naj bi bil ponovno poklican na kontrolni pregled. Zdravstveno osebje mu je predlagalo, naj se čez približno eno uro ponovno opravi odvzem krvi. Nato je bil napoten v čakalnico, saj so bili takrat izvidi po navedbah bolnišnice brez posebnosti.

Toda približno ob 00.20 se je njegovo zdravstveno stanje nenadoma poslabšalo. V čakalnici se je zgrudil. Bolnišnica navaja, da so ga začeli oživljati in da je reanimacija trajala približno 50 minut, vendar mu življenja niso mogli rešiti.

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Zdravniki opozarjajo: en normalen izvid še ne izključi srčnega infarkta

Pri sumu na srčni infarkt je pomemben predvsem troponin, biomarker, ki kaže na poškodbo srčne mišice. Toda njegova vrednost se po začetku težav ne poveča nujno takoj. Zato se glede na čas začetka simptomov in celotno klinično sliko pogosto opravi več meritev v določenem časovnem razmiku, pojasnjuje stroka. Zdravniki poudarjajo, da je treba pri sumu na akutni koronarni sindrom upoštevati celotno sliko – trajanje in značilnosti težav, EKG, vrednosti troponina in druge podatke.

Drugo pomembno vprašanje je po njihovem mnenju nadzor bolnika. Če obstaja sum na resnejše srčno obolenje, zlasti pri osebi z bolečinami v prsih in izrazito povišanim krvnim tlakom, je pomembno spremljanje krvnega tlaka, utripa, nasičenosti krvi s kisikom in srčnega ritma. V takšnih primerih se lahko bolnika priključi tudi na monitor. Motnja srčnega ritma se namreč lahko pojavi nenadoma in povzroči izgubo zavesti ali srčni zastoj. Če je bolnik priključen na monitor, lahko osebje spremembo zazna takoj. Če se človek zgrudi v čakalnici, pa je treba najprej opaziti, kaj se je zgodilo, pristopiti do njega, oceniti njegovo stanje, poklicati ekipo in šele nato začeti oživljanje. Po mnenju zdravnikov so lahko v takšnih okoliščinah pomembne vsake sekunde.

Na vprašanja o poteku ustreznosti njegove obravnave bodo torej morale odgovoriti pristojne službe.

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