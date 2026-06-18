Mafijski posli: izginil po streljanju, njegovo truplo našli v sodu! Zdaj pa preobrat

Primer umora Aleksandra Nešovića Baje, domnevnega pripadnika srbskega kriminalnega podzemlja, katerega truplo so našli zakopano v sodu več kot teden dni po izginotju, je dobil nov preobrat.

Saša Vuković Boske, eden od osumljencev za uboj Nešovića, je bil v sredo zaslišan pred trojico tožilcev. Med večurno preiskavo je Vuković domnevno priznal, da je streljal na Nešovića, navaja Nova.rs.

Nekdanji načelnik beograjske policije med osumljenci

V svojem zagovoru je podrobno opisal svoj odnos z njim ter dogodke preden so odjeknili usodni streli, in se je za Nešovićem izgubila vsaka sled.

V preiskavi so sicer srbski organi pridržali več kot deset osumljencev. Med njimi tudi nekdanji načelnik beograjske policije Veselin Milić.

Odmeven primer v Srbiji, vpleten tudi nekdanji načelnik beograjske policije. FOTO: Youtube

Sprva je bil osumljen, da je po umoru pomagal prikriti sledi zločina. Vendar je Višje javno tožilstvo v Beogradu deloma zavrglo obtožbe iz kazenske ovadbe. Tožilci so sporočili, da niso našli dokazov, ki bi potrdili sume, da je sodeloval pri prikrivanju sledi po zločinu.

Kasneje so bili prijeti še štirje pripadnikI policije, osumljeni, da so novembra lani preprečili kazenski pregon Vukovića zaradi streljanja v nekem beograjskem baru.