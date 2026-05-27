Malčica (2) padla z 11. nadstropja, oče pijan spal v sobi: »Noben starš ne bi smel pokopati svojega otroka«

Santiago v Čilu je pretresla strašna tragedija, ko je dveletna deklica Isidora umrla po padcu z 11. nadstropja stanovanjske stavbe. Za njeno smrt je osumljen oče, ki se zdaj sooča z obtožbami uboja iz malomarnosti, potem ko je, kot navajajo preiskovalci, pijan zaspal in otroka pustil brez nadzora. Do tragedije je prišlo v nedeljo med sodno odobrenim obiskom pri očetu, Jorgeju Joséju Franciscu Constanzu Chávezu. Po pisanju britanskega časopisa Daily Mirror je bil moški prejšnji večer na zabavi in se je domov vrnil šele okoli šeste ure zjutraj. Kljub temu je nekaj ur pozneje prevzel hčerko od njene matere, čeprav je na dogovorjeno srečanje zamujal skoraj eno uro. Po prihodu v stanovanje v Santiagu je oče kosil s partnerko in deklico, nato pa je po navedbah tožilstva med obrokom nadaljeval s pitjem alkohola. Po kosilu sta oba odrasla zaspala v drugem prostoru in otroka pustila samega.

Zdravniki ugotovili smrt zaradi hudih poškodb

Tragedijo so odkrili okoli 17.10, ko je stanovalec zaslišal močan udarec in na parkirišču pred stavbo zagledal nepremično deklico. Preiskava je pokazala, da je deklica padla skozi priprto in nezavarovano okno spalnice.

Reševalna služba je hitro prispela na kraj dogodka, vendar deklici ni bilo pomoči. Zdravniki so ob 17.23 ugotovili smrt zaradi hudih poškodb, ki jih je utrpela pri padcu z 11. nadstropja. Po navedbah tožilstva so očeta zbudili šele okoli 40 minut po tragediji, pri čemer je bil vidno pod vplivom alkohola.

Tožilci trdijo, da bi bilo tragedijo mogoče preprečiti

Okno, s katerega je deklica padla, ni imelo zaščitnih elementov, ki so bili predvideni v sporazumu o skrbništvu z materjo otroka. Oče se je tveganja zavedal, vendar okna ni zavaroval niti ni otroka držal pod nadzorom.

Tožilka Pamela Valdés je dejala, da dveletni otrok sam ne bi mogel odpreti okna, pri čemer je poudarila, da bi bilo dovolj, da bi okno ostalo zaprto in zavarovano, da bi tragedijo preprečili.

Po zaslišanju so očeta zadržali v priporu, medtem ko se preiskava nadaljuje. Mati deklice, Gloria Ortiz, je skozi solze dejala, da noben starš nikoli ne bi smel pokopati svojega otroka.