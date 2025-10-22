Mali Rok skočil iz avta naravnost pred avtobus, voznik preprečil najhujše

Avtistični deček je pobegnil iz avtomobila skozi okno, voznik avtobusa pa je s hitro in pogumno reakcijo preprečil tragedijo. Oče dečka se mu je javno zahvalil in ga označil za pravega junaka.

Dogodek se je zgodil v Splitu, ko je deček Rok, ki je sicer na spektru avtizma, izkoristil trenutek nepozornosti in pobegnil iz zaklenjenega avtomobila skozi odprto okno – naravnost na cesto. Voznik mestnega avtobusa podjetja Promet je to opazil in takoj ukrepal: z avtobusom je ustavil promet, izstopil ter dečka pravočasno zadržal.

»S svojim junaškim dejanjem je rešil našega Roka. Neizmerno smo mu hvaležni – kot bi ga poslal sam Bog. Če to bereš, res si Rokov angel varuh,« je ganjeno zapisal oče in poudaril, kako malo je včasih treba, da nekdo postane pravi junak.