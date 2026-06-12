Mama hčerki kupovala alkohol in z njo kadila marihuano: 16-letnica je zaradi posledic kroničnega pitja umrla

Ameriške oblasti so proti 55-letni Gretchen Leanne Ryan vložile obtožnico za umor druge stopnje po smrti njene 16-letne hčerke Grace Ryan. Preiskava je razkrila pretresljive podrobnosti o življenju najstnice v mesecih pred smrtjo ter odnosu med materjo in hčerko. Reševalci so bili 9. marca poklicani na dom družine v mestu Golden v ameriški zvezni državi Kolorado, kjer so našli neodzivno najstnico. Kljub posredovanju ji niso mogli več pomagati, zdravnik pa je na kraju potrdil smrt, poroča True Crime News.

Obdukcija je pokazala, da je imela Grace močno zamaščena jetra, kar je nakazovalo na dolgotrajno in čezmerno uživanje alkohola. Kot uradni vzrok smrti so pozneje navedli aspiracijsko pljučnico, ki je bila posledica kroničnega uživanja alkohola. Preiskovalci so med pregledom elektronskih naprav matere in hčerke odkrili sporočila ter druge dokaze, ki naj bi kazali, da je mati najstnici redno omogočala dostop do alkohola in z njo uživala marihuano.

Zdravstvene težave naj bi imela dlje časa

Po navedbah tožilstva naj bi Gretchen Ryan alkohol za hčerko naročala skoraj vsak dan, pogosto prek dostavnih služb. Hkrati naj bi njeno pitje skrivala pred dekličinim očetom, ki naj bi večino časa preživljal v ločenem delu hiše. Še posebej pretresljiva so bila sporočila, ki so jih odkrili preiskovalci. Iz njih naj bi izhajalo, da se je zdravstveno stanje najstnice iz meseca v mesec slabšalo. Trpela naj bi zaradi pogostega bruhanja, težav pri hoji in drugih posledic dolgotrajnega uživanja alkohola. V sporočilih naj bi materi zaupala tudi strah, da bo umrla, ter jo prosila za pomoč.

Med hišno preiskavo so kriminalisti naleteli na še eno šokantno odkritje. Pod posteljo 16-letnice naj bi našli kar 173 praznih steklenic alkoholnih pijač. Po ugotovitvah preiskovalcev je Grace jeseni lani prenehala obiskovati šolo in bila vključena v izobraževanje na daljavo. Pred tem naj bi zaključila le prvi letnik srednje šole, večjih stikov z vrstniki in zunajšolskih dejavnosti pa naj ne bi imela. Tožilstvo je za mater izdalo nalog za prijetje zaradi suma umora druge stopnje. Gretchen Ryan je trenutno v priporu, za izpustitev pa bi morala plačati varščino v višini 500.000 dolarjev. Pred sodnika bo znova stopila sredi junija.