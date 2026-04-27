Mama iz pekla! Več dni ignorirala signale inzulinske črpalke: sedemletnik je po hudih zapletih umrl

V Berlinu se začenja sodni postopek proti 38-letni materi, ki ji tožilstvo očita odgovornost za smrt njenega sedemletnega sina, ki je imel sladkorno bolezen. Po navedbah preiskovalcev naj bi do tragičnega izida privedlo večdnevno neupoštevanje opozoril medicinske naprave, ključne za uravnavanje njegovega zdravstvenega stanja, poroča Fenix.

Ignorirala 49 opozorilnih signalov naprave

Obtožnico je vložilo Državno tožilstvo v Berlinu, ki materi očita, da je med 7. in 11. julijem 2023 v berlinski četrti Tempelhof prezrla več deset alarmov inzulinske črpalke, čeprav je bil otrok v celoti odvisen od rednega dovajanja inzulina. Postopek bo potekal pred Deželnim sodiščem Berlin I.

Po navedbah obtožnice se mati sooča z očitki povzročitve hude telesne poškodbe s smrtnim izidom ter zanemarjanja mladoletne osebe. Preiskava navaja, da je bilo v navedenem obdobju spregledanih skupno 49 opozorilnih signalov naprave, namenjene nadzoru in uravnavanju ravni sladkorja v krvi.

Do kritičnega zapleta je prišlo v zgodnjih jutranjih urah 11. julija, ko mati otroka ni mogla prebuditi in je poklicala nujno medicinsko pomoč. Deček je bil nemudoma prepeljan v bolnišnico, kjer so mu nudili intenzivno zdravljenje.

Po oceni tožilstva je pomanjkljivo dovajanje inzulina povzročilo hudo presnovno motnjo, ki je privedla do pomanjkanja kisika v možganih. Kljub prizadevanjem zdravnikov je deček 8. avgusta 2023 v bolnišnici umrl zaradi zapletov, povezanih s sladkorno boleznijo. Sodni postopek naj bi podrobno razjasnil vse okoliščine primera, vključno z ravnanjem obtožene v času dogodka, ter morebitno kazensko odgovornostjo za nastale posledice.