Mama je skoraj do smrti pretepla 7-letno hčerko, oče pa je samo gledal

V Hartford Cityju v Indiani se je odvila pretresljiva tragedija, ki je razgalila dolgotrajno nasilje nad komaj 7-letno deklico. Po ugotovitvah preiskovalcev naj bi 33-letna Jennifer Revis svojo hčerko tako brutalno pretepla, da je deklica izgubila zavest, v kritičnih trenutkih pa naj bi dogajanje brezbrižno opazoval tudi dekličin oče, 28-letni Ryan Revis, ki ni storil ničesar, da bi deklico zaščitil. Policija je 2. decembra prejela klic na pomoč in ob prihodu v stanovanje našla deklico v nezavestnem stanju, z vidnimi in obsežnimi poškodbami. Mati je poskušala organom pregona predstaviti zgodbo o epileptičnem napadu in ugrizu psa, toda že prvi zdravniški pregled je razkril, da je šlo za prikrivanje resničnega vzroka poškodb. Na telesu so bile jasno razvidne številne podplutbe in hude poškodbe glave, ki so po presoji zdravnikov posledica ponavljajočega se fizičnega nasilja. V bolnišnici so se zdravniki odločili za urgentni kirurški poseg, saj je imela deklica zaradi silovitega udarca v glavo nevarno zvišan intrakranialni tlak. Strokovnjaki so potrdili, da poškodbe niso bile posledica nesreče. Po njihovih ocenah je možnost, da bi otrok preživel, izjemno majhna, kar primeru daje še dodatno težo.

Za nasilne izpade krivila pomanjkanje spoštovanja

Med policijsko preiskavo je oče priznal, da je bil navzoč pri nasilju in da je opazoval, kako se je deklica svoje matere bala. Kljub temu ni posredoval. Kakršnokoli zaščito otroka je po lastnih besedah opustil iz strahu pred izgubo skrbništva nad drugimi otroki, pri čemer je zanikal, da bi vedel, kako hude so bile posledice materinega ravnanja. Izpoved matere je bila za preiskovalce še posebej pretresljiva. Jennifer Revis je priznala, da je hčer »pretepla do konca« ter da je »šla predaleč.« Poleg tega je opisala tudi pretekle primere fizične zlorabe – od potiskanja skozi vrata do udarjanja s pestjo in celo metanja deklice ob steno. Kot razlog za nasilne izpade je navajala »pomanjkanje spoštovanja«, vendar teh domnevnih dejanj ni znala prepričljivo pojasniti. Preiskovalci ocenjujejo, da je šlo za dolgotrajne, nekontrolirane izbruhe besa. Zoper Jennifer Revis so bili vloženi najtežji očitki, med njimi zanemarjanje z uničujočimi posledicami, oteženi napad ter nasilje v družini nad mladoletnikom. Ryan Revis se sooča z obtožbo zanemarjanja zaradi opustitve dolžne skrbi za otroka. Oba ostajata v priporu okrožja Blackford, kjer čakata na prvo sodno zaslišanje, razpisano za 10. december. Primer je močno pretresel lokalno skupnost, ki se zdaj sprašuje, kako dolgo naj bi se nasilje dogajalo in zakaj pristojni organi ter okolica tega niso zaznali prej. V ospredju ostaja le še upanje, da bo deklici pravočasno zagotovljena zaščita, ter da bo pravica dosegla vse, ki so k tragediji prispevali.