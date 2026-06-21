Mama jo je našla mrtvo v kadi, 16-letnico naj bi ubil likalnik za lase: »Ni imela nobenih možnosti«

Deklico M. S. (16) iz Mošorina pri Titelu v Srbiji so našli mrtvo v kopalnici njene družinske hiše. Nesrečna deklica je domnevno umrla zaradi električnega udara, domačini pa so takrat za beograjske medije pripovedovali, da ji je v vodo padel likalnik za lase, zaradi česar je prišlo do tragedije.

Mati je svojo hčerko brez znakov življenja našla v kadi v kopalnici tistega usodnega maja leta 2021. Gre za tragedijo, ki je za vedno zaznamovala ta kraj in je še danes tema pogovorov med domačini. Deklico so takrat nujno prepeljali v Zdravstveni dom v Titelu, vendar so zdravniki lahko le potrdili smrt. Po prvih informacijah je deklica umrla zaradi električnega udara. Znanci družine pa so takrat razkrili še bolj pretresljivo ozadje nesreče.

»V kopalnici jo je stresla elektrika, vsi pa govorijo, da ji je v kad padel likalnik za lase ali sušilnik za lase. Nekako ji je zdrsnil iz rok in padel v vodo. Nato je prišlo do električnega udara. Nesrečna deklica ni imela nobenih možnosti. Vsi smo zelo pretreseni, saj poznamo njeno družino,« je takrat povedala znanka, ki je želela ostati anonimna, in dodala:

»Ta družina je v vasi zelo cenjena, vsi jih dobro poznajo. V Mošorinu imajo ribnike in se večinoma ukvarjajo z ribogojstvom, od tega živijo. So premožni. V devetdesetih letih so prišli iz Hrvaške, bežeč pred vojno, zdaj pa se jim zgodi takšna tragedija. Dekličin dedek je bil nekoč zelo premožen, ko pa so prišli v Mošorin, je zgradil prve ribnike. Posel jim gre dobro. Otroci imajo vse, kar si zaželijo. To je strašno, M. S. je imela vse omogočeno, potem pa se zgodi nekaj takšnega. Ta tragedija nas je vse prizadela.«

Po besedah domačinke je bila M. S. dobra in vzgojena deklica, ki so jo imeli vsi radi.

»To je čudovita družina. Poleg nje imajo še eno hčerko in sina. Vsi njihovi otroci so pridni, vzgojeni in pametni. M. S. poznam že od malega, vedno je lepo pozdravila, za vso družino pa imam res samo pohvalne besede,« je sklenila domačinka iz Mošorina.

Domačini pravijo, da si družina te deklice vse do danes ni opomogla od šoka zaradi nepredstavljive tragedije, ki jih je doletela, poroča Alo.rs.