Mama skočila v trgovino za minuto, tat medtem odpeljal njen avto s spečo hčerko (VIDEO)

Ameriška policija v Atlanti je starše pozvala, naj nikoli ne puščajo prižganega avtomobila z otroki v njem, potem ko so nedavno našli ukradeno vozilo z mlado deklico v notranjosti. Tik pred 17.45 po lokalnem času 16. decembra 2025 so policisti našli otroka v zapuščenem vozilu, je razvidno iz posnetka telesne kamere, ki ga je Policijska uprava Atlante (APD) v soboto, 10. januarja, objavila na Facebooku. Na posnetku policist pove: »Stara je približno osem let. Pravkar se je zbudila. V avtu je bila sama,« ter doda, da je bila kljuka na vratih delno odtrgana, kar nakazuje, da je nekdo poskušal ukrasti vozilo.

Na kraj dogodka je nato prišla ženska, ki je bila videti kot otrokova mati. Policistu je pojasnila: »V trgovino tamle sem šla dobesedno za eno minuto …« Vztrajala je, da ima trgovina steklena okna, skozi katera je lahko videla ven. Mama je nadaljevala: »Šla sem noter za eno minuto, vzela, kar sem potrebovala, stopila ven in mojega avtomobila ni bilo več. Nisem vedela, kam naj grem, zato sem poklicala policijo.« V posnetku, ki ga je delila policija, je predstavnica APD, narednica Tasheena Brown, opozorila na nevarnosti, ki jih prinaša puščanje otrok v prižganih vozilih.

Pojasnila je: »Rada bi spregovorila o resni in preprečljivi težavi – o puščanju majhnih otrok brez nadzora v prižganih avtomobilih. Tudi če se umaknete le za trenutek, je takšno vozilo lahka tarča za tatove.« Dodala je: »V nekaj sekundah lahko nekdo sede v avto in se odpelje, včasih z otrokom še vedno v notranjosti.« Poudarila je: »Želim, da me jasno slišite. Nisem le policistka, ampak predvsem mama.« Nadaljevala je: »Razumem, kako naporno je življenje,« in dodala, da je zelo lahko pomisliti, saj bom odsotna samo minuto. »A ti trenutki štejejo,« je povedala v kamero. »Če morate zapustiti avtomobil, ga ugasnite, vzemite ključe in vedno vzemite otroka s seboj.« Vse, ki opazijo otroka samega v prižganem vozilu, je pozvala, naj takoj pokličejo policijo. »Sodelujmo, zaščitimo naše otroke in preprečimo tragedije, še preden se zgodijo,« je zaključila Brownova, poroča People.

