GROZA

Mamo nekdanje partnerice pretepel do smrti in truplo skril v kovček

Američana, ki je na Baliju umoril taščo, izpustili iz zapora. Razlog je bilo vzorno vedenje, zdaj je deportiran v ZDA.
Heather Mack in Tommy Schaefer sta nekaj let preživela v indonezijski ječi. FOTO: Reuters
Heather Mack in Tommy Schaefer sta nekaj let preživela v indonezijski ječi. FOTO: Reuters
G. S.
 27. 2. 2026 | 06:30
1:37
A+A-

Američan Tommy Schaefer je bil zaradi umora mame nekdanjega dekleta na Baliju obsojen na 18 let zapora. Indonezijske oblasti so ga zaradi vzornega vedenja na prostost izpustile sedem let pred iztekom kazni in deportirali so ga v ZDA. Na zaporno kazen je bilo sicer zaradi pomoči pri umoru obsojeno tudi njegovo nekdanje dekle.

Američan je pred 12 leti, star 21 let, na priljubljenem turističnem otoku na Baliju umoril 62-letno Sheile von Wiese-Mack. Truplo hudo pretepene 62-letnice so oblasti leta 2014 odkrile v kovčku, ki je bil v prtljažniku taksija, parkiranega pri luksuznem letovišču St. Regis Bali. Dan po odkritju trupla so aretirali Schaeferja in nekaj tednov nosečo 18-letno Heather Mack.

26 dodatnih

let je dobila soobtožena.

Oba so spoznali za kriva, Schaefer je bil zaradi naklepnega umora obsojen na 18 let zaporne kazni, njegovo nekdanje dekle pa zaradi pomoči pri umoru matere na 10 let zapora. Mackovo so v ZDA deportirali že leta 2021, prav tako po sedmih letih odslužene kazni, a je bila leta 2024 v Chicagu obsojena na dodatnih 26 let zapora. Ali morilca njene mame čaka podobna usoda, še ni znano.

Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Logo
IZBRANO ZA VAS
