Mamo nekdanje partnerice pretepel do smrti in truplo skril v kovček

Američan Tommy Schaefer je bil zaradi umora mame nekdanjega dekleta na Baliju obsojen na 18 let zapora. Indonezijske oblasti so ga zaradi vzornega vedenja na prostost izpustile sedem let pred iztekom kazni in deportirali so ga v ZDA. Na zaporno kazen je bilo sicer zaradi pomoči pri umoru obsojeno tudi njegovo nekdanje dekle.

Američan je pred 12 leti, star 21 let, na priljubljenem turističnem otoku na Baliju umoril 62-letno Sheile von Wiese-Mack. Truplo hudo pretepene 62-letnice so oblasti leta 2014 odkrile v kovčku, ki je bil v prtljažniku taksija, parkiranega pri luksuznem letovišču St. Regis Bali. Dan po odkritju trupla so aretirali Schaeferja in nekaj tednov nosečo 18-letno Heather Mack.

26 dodatnih let je dobila soobtožena.

Oba so spoznali za kriva, Schaefer je bil zaradi naklepnega umora obsojen na 18 let zaporne kazni, njegovo nekdanje dekle pa zaradi pomoči pri umoru matere na 10 let zapora. Mackovo so v ZDA deportirali že leta 2021, prav tako po sedmih letih odslužene kazni, a je bila leta 2024 v Chicagu obsojena na dodatnih 26 let zapora. Ali morilca njene mame čaka podobna usoda, še ni znano.