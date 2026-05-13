IZGINOTJE V FURLANIJI

Mamo z dvema otrokoma iščejo tudi v naših gorah, novi izsledki kažejo, da bi lahko šlo za skupinski skok v najhujše

Izginotje 49-letne Sonie Bottacchiari in njenih dveh otrok že več tednov pretresa Italijo. Primer, ki se je začel kot skrivnostno izginotje družine med domnevnim izletom v Furlanijo - Julijsko krajino, je v zadnjih dneh dobil še bolj temačen obrat po odkritju več pisem, ki jih je napisala mati.
Sonia je z otrokoma izginila brez sledu. FOTO: Getty Images
G. P.
 13. 5. 2026 | 10:40
Sonia Bottacchiari je 20. aprila skupaj s 16-letno hčerko, 14-letnim sinom in štirimi psi zapustila Castell’Arquato pri Piacenzi. Nekdanjemu možu Juriju Groppiju je ob odhodu sporočila, da se odpravljajo na nekajdnevni oddih v Furlanijo. Povratek je bil predviden 24. aprila, vendar se družina nikoli ni vrnila domov. Zadnji stik s hčerko je imel oče, 21. aprila, ko mu je po telefonu povedala, da se nahajajo v Tarcentu v pokrajini Udine. Nato se je za njimi izgubila vsaka sled.

Nekaj tednov pozneje so italijanski karabinjerji našli njihov avtomobil, parkiran v Tarcentu. Vozilo je bilo prazno, brez posebnih sledi ali namigov o morebitni nadaljnji poti. Posebno pozornost preiskovalcev je pritegnilo dejstvo, da v avtomobilu ni bilo šotorov, ki jih je družina vzela s seboj na pot. Zaradi tega so se pojavile domneve, da so se po prihodu v Furlanijo morda odločili za kak drug prevoz z namenom, da bi nekje kampirali.

Tik pred odhodom pustila službo, nato pa so odkrili še pisma

Primer je hitro postal ena najbolj spremljanih zgodb v italijanskih medijih. V iskalnih akcijah sodelujejo karabinjerji, gasilci, civilna zaščita, gorski reševalci ter ekipe z droni in helikopterji. Iskanje je prejšnji mesec oteževalo tudi slabo vreme v hribovitih območjih Furlanije. Preiskovalci so medtem iskali očividce, ki bi družino lahko uzrli kjerkoli v okolici Trsta, Gorice in Tarcenta.

Zgodba je dobila zasuk ko se je razvedelo, da je Sonia tik pred odhodom na izlet pustila službo in zahtevala izplačilo vseh odprtih obveznosti. Ta podatek je okrepil sum, da odhod morda ni bil spontan, ampak skrbno planiran. Drugo šokantno odkritje pa so bila pisma, ki so bila najdena v hiši Soniinega očeta, dedka pogrešanih otrok. Po poročanju italijanskih medijev sta bili najdeni dve pismi brez datuma - eno naj bi bilo namenjeno otrokoma, drugo pa vsebuje osebna razmišljanja o njenem življenju. Iz pisem naj bi bilo moč čutiti stisko in nemir. Preiskovalci sicer opozarjajo, da za zdaj ni mogoče z gotovostjo določiti, kdaj so bila pisma napisana, zato ne želijo prehitro sklepati o njihovem pomenu. Kljub temu italijanski mediji poročajo, da vsebina odpira tudi možnost samomorilnega motiva.

Vsi mobilni telefoni izključeni istočasno

Posebej nenavadno je tudi dejstvo, da so bili vsi štirje mobilni telefoni družine izključeni istočasno, kar po mnenju preiskovalcev kaže na premišljeno dejanje in ne na naključno izgubo signala ali nesrečo.

Za zdaj ostaja odprtih več scenarijev - od načrtnega izginotja, do možnosti nesreče v gorah ali celo najhujšega, namenskega končanja življenja celotne družine. Oblasti poudarjajo, da preiskava še zdaleč ni zaključena, iskanje pa se nadaljuje.

