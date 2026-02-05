Maneken Dicaprio in njegova družina prijeti, denar od drog pošiljali po rednih avtobusnih linijah

Hrvaška policija in USKOK bosta bivšega manekena Roberta Dicapria obtožila, da je povezal 14 drugih oseb v kriminalno združbo za trgovino z drogami in pridobivanje nezakonitega zaslužka. Med obtoženimi so njegov oče Anđelko Jotanović in partnerka Iris Kramarić. Po neuradnih informacijah Jutarnjega lista so imeli preiskovalci skupino pod nadzorom več kot eno leto. Z uporabo posebnih tajnih ukrepov – spremljanja in prisluškovanja – so uspeli rekonstruirati način delovanja, določiti vloge posameznikov in dokumentirati vrsto nakupov in prodaj kokaina, marihuane in amfetaminov, skupaj s transferji denarja, pridobljenega z nezakonito prodajo.

Dicapria naj bi od še neznanih dobaviteljev nabavljal in financiral nakup drog na območju Zagreba. Za transport na območje Reke je najel kurirje, in sicer Zlatka J., Domagoja A., Aleksandra G. in druge neznane osebe. Od jeseni 2024 do februarja letos so na Reko prepeljali vsaj 60 kilogramov različnih drog, ki jih je po obtožbi USKOK-a prevzel Dicaprijev oče Anđelko Jotanović. Imeli so organizirane tako imenovane 'barake' pri Domagoju B. v Reki in Anteju M. v Bakru. Drogo so nato obdelali – kokain so mešali s polnili, prepakirali v manjše količine za prodajo in jo preko verige preprodajalcev plasirali na ilegalni trg na širšem območju Reke. Šest osumljenih je drogo prodajalo večjim preprodajalcem in končnim uporabnikom. Vse to so preiskovalci večkrat dokumentirali, spremljali in prisluškovali.

Denar so nato vračali Robertu Dicapriu v Zagreb. Za pobiranje zaslužka od preprodajalcev je skrbel njegov oče Anđelko Jotanović. Denar je Robertu pošiljal osebno ali preko Iris Kramarić. Zanimivo je, da je del denarja posredoval tudi Tomislav Š., uslužbenec avtobusnega prevoznika Arriva. Preiskovalci so ugotovili, da je Jotanović večkrat predal denar omenjenemu prometniku, ki ga je nato pošiljal Dicapriu po rednih linijah Reka–Zagreb. Reška železniška postaja Žabica je postal eden ključnih punktov za njihove nezakonite aktivnosti. Poleg pošiljanja denarja je Tomislav Š., v dogovoru z Dicapriem, večkrat denar od prodaje drog nakazoval ali shranjeval na svoj bančni račun.

Preiskovalci sumijo, da je skupni zaslužek od prodaje drog DiCapriove skupine znašal najmanj 100.000 evrov, poroča jutarnji.hr.

