  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
MEDIJSKI VRTINEC

Manekenko našli mrtvo pet mesecev po poroki, je bila ubita zaradi dote? (VIDEO)

Leta 2012 je bila okronana za Miss Puneja.
Twisha Sharma FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
Twisha Sharma FOTO: Instagram, zaslonski posnetek
A. G.
 22. 5. 2026 | 22:00
 22. 5. 2026 | 22:00
7:12
A+A-

Smrt zaradi dote redko pride v novice v Indiji, kjer je vsako leto zaradi nezadostne dote ubitih na tisoče mladih žensk. Toda smrt Twishe Sharme v osrednjem mestu Bhopal 12. maja je sprožila ogromen medijski vrtinec in primer vsak dan polni naslovnice. Triintridesetletna manekenka in igralka je bila poročena le pet mesecev z odvetnikom Samarthom Singhom, ko so jo našli mrtvo v njenem zakonskem domu. Twishini starši ter bratje in sestre trdijo, da sta jo Singh in njegova mati – upokojena sodnica Giribala Singh – mučila zaradi zahtev po doti ter da je bila ubita. Giribala Singh je obtožbe označila za »neutemeljene« in trdila, da je imela Twisha težave z duševnim zdravjem ter da si je vzela življenje.

Policijski uradnik Rajnish Kashyap Kaul je za BBC Hindi povedal, da so proti družini Singh vložili prijavo zaradi smrti zaradi dote in da preiskujejo, ali je bila Twishina smrt umor ali samomor. Policija pravi, da prav tako poskuša najti Samartha, ki je na begu – razpisana je bila denarna nagrada za kakršnokoli informacijo o njem in izdana prepoved, da ne bi zapustil države. Sodišče v Bhopalu je Giribali Singh odobrilo predčasno varščino, vendar je zavrnilo Samarthovo zahtevo za varščino. Naročeno mu je bilo, naj se preda do 23. maja.

Giribala Singh je dejala, da ne ve, kje je njen sin, vendar je dodala, da bo zahtevala varščino na višjem sodišču in da se bo predal, če bo zahteva zavrnjena. »Naš odvetnik mu je svetoval, naj ostane skrit. Rekel mu je, da ga bodo linčali, če pride ven. Proti njemu se vodi tirada, ljudje pozivajo k njegovemu obešanju,« je povedala za video platformo Mojo Story. »Morate imeti v mislih, da je moj sin izgubil globoko ljubljeno osebo, izgubil je svojo življenjsko partnerico. In ne moremo niti žalovati ... Vsi so proti nam,« je dejala.

Medtem je Twishina družina zavrnila kremacijo njenega telesa in zahtevala drugo obdukcijo – prvo obdukcijsko poročilo, ki ga je videl BBC, navaja, da je umrla zaradi obešanja, vendar omenja tudi poškodbe, nastale pred smrtjo. V petek je višje sodišče ugodilo njihovi zahtevi. Medtem ko je Samarth še vedno na begu, Twishina družina izreka težke obtožbe proti družini Singh, nekdanja sodnica pa daje intervjuje o domnevnih težavah pokojnice z duševnim zdravjem, mediji primer neprestano spremljajo. Na Instagramu se je pojavila stran »Pravica za Twisho Sharmo«, ki je našla svoje mesto v medijih.

Leta 2012 okronana za Miss Puneja

Izjemno zanimanje za ta primer izhaja iz tega, kdo je bila Twisha in iz ugleda družine, v katero se je poročila – v javnem dojemanju bi morali člani vplivnega indijskega pravosodja voditi z zgledom. Twisha, model in igralka, je bila leta 2012 okronana za Miss Puneja po zmagi na lepotnem tekmovanju v zahodnoindijskem mestu. Sodelovala je v številnih oglaševalskih kampanjah in igrala v filmu v teluškem jeziku. V zadnjih letih je delala tudi kot marketinška strokovnjakinja v zasebnih podjetjih. Prijatelji in družina jo opisujejo kot srečno, velikodušno in ambiciozno.

Njena družina je povedala, da je Samartha, odvetnika s sedežem v Bhopalu, spoznala prek aplikacije za zmenke leta 2024, poročila pa sta se decembra 2025. Fotografije z njune poroke prikazujejo srečna mladoporočenca, ki pozirata fotografom. Toda družina Sharma pravi, da so se napetosti začele kmalu po poroki. Trdijo, da jih je družina Singh kljub dani doti ob poroki nenehno provocirala, da poroka ni bila po njihovih »standardih« – obtožbo, ki jo je Giribala Singh zavrnila. (Dajanje in sprejemanje dote je v Indiji nezakonito, vendar je še vedno široko razširjeno.)

Razmerje para je prišlo pod drobnogled po tem, ko je Twishina družina objavila, kot pravijo, njena nedavna WhatsApp sporočila, v katerih je trdila, da jo družina Singh muči. »Moje življenje je živi pekel,« je pisalo v enem od sporočil. Največja točka trenja med Twisho in njeno taščo se je po besedah družine Sharma zgodila aprila, potem ko je zanosila. Trdijo, da sta »njen mož in tašča podvomila o njenem značaju in jo obtožila, da nosi tujega otroka« ter »jo prisilila v splav v prvem tednu maja«. Giribala Singh je obtožbe zanikala – pravi, da je Twisha vztrajala pri splavu, ker ni želela otrok.

Twishin oče Navnidhi Sharma je za BBC Hindi povedal, da so se s hčerko zadnjič pogovarjali 12. maja, na noč njene smrti, ko ga je poklicala prek WhatsAppa ob 21.41 po lokalnem času. »Twisha je govorila z materjo, ko se je povezava nenadoma prekinila,« je povedal in dodal, da se naslednjih 20 minut nihče ni odzival na njihove klice, nato pa je Giribala Singh dvignila telefon in rekla: »Njene več ni.« Družina Sharma, ki je policiji prva prijavila smrt svoje hčere, je postavila vprašanje, zakaj Twishin tast in tašča nista obvestila policije. »Upokojena sodnica zagotovo mora vedeti, kakšen je protokol v takšnih primerih,« je izjavil Navnidhi Sharma. Giribala Singh je dejala, da je do zamude prišlo zato, ker so dali prednost hitremu prevozu Twishe v bolnišnico.

Nekdanjo sodnico, ki je v policijski prijavi navedena kot osumljenka, so prav tako kritizirali zaradi nastopa na novinarski konferenci in dolgih intervjujev za medije, v katerih je razpravljala o Twishinem duševnem zdravju in jo označila za »liberalno« – ko jo je novinar prosil, naj pojasni ta izraz, je govorila o »promiskuiteti«. Njeni komentarji so sprožili veliko ogorčenje, mnogi pa so pozvali k preklicu varščine in zahtevali njeno aretacijo. Twishin oče je dejal, da je bil to poskus omadeževanja imena njegove hčere.

Družina je podvomila v policijsko preiskavo

Družina je prav tako podvomila v policijsko preiskavo in domnevne napake v načinu njenega izvajanja. V sredo je policijski komisar Bhopala Sanjay Kumar za BBC priznal, da je prišlo do napak, vendar je izključil umor in dejal: »Na podlagi obdukcije in naše dosedanje preiskave gre za primer samomora.« Twishin oče je podvomil tako v obdukcijo kot v policijsko preiskavo ter vztrajal, da je bila njegova hči umorjena, pri čemer je trdil, da »vplivni ljudje poskušajo zmotiti preiskavo«.

Vendar komentarji policijskega komisarja Kumarja verjetno ne bodo zadnja beseda v primeru. Glavni minister Madhya Pradesha Mohan Yadav je dejal, da bo primer zdaj preiskovala zvezna policija – Centralni preiskovalni urad (CBI) – in družini Sharma zagotovil, da jim bo vlada »v celoti pomagala«. Navnidhi Sharma pravi, da se bo boril naprej, dokler pravica za njegovo hčer ne bo dosežena. »Moji hčeri je bila storjena krivica v življenju, zdaj pa se vlagajo vsi napori, da ne bi dobila pravice niti po smrti. Ne bomo se umirili, dokler zanjo ne dosežemo pravice,« poroča Slobodna Dalmacija.

Več iz teme

Twisha SharmasmrtdružinaumoržalovanjeIndijasojenjepreiskavaprotestiženskepolicija
ZADNJE NOVICE
22:59
Novice  |  Slovenija
SREČNA KOMBINACIJA IZ ŠEMPETRA

Slovenija dobila desetega Eurojackpot milijonarja, dobitek 5 + 1 vreden 2,35 milijona evrov

Dobitnik bo po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za dva milijona evra, občina njegovega stalnega prebivališča pa 352.688 evrov.
22. 5. 2026 | 22:59
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Zvita resnica ...

Ponarodela ...
Branko Babič22. 5. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Bojana Budje: Politični troti

Čebele in politika imajo tudi kaj skupnega. Kanibalizem in trote.
Bojan Budja22. 5. 2026 | 22:25
22:00
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
MEDIJSKI VRTINEC

Manekenko našli mrtvo pet mesecev po poroki, je bila ubita zaradi dote? (VIDEO)

Leta 2012 je bila okronana za Miss Puneja.
22. 5. 2026 | 22:00
21:13
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZLJIV PRIMER

V Srbiji potrdili obtožnico za umor male Danke Ilić ...

Sodišče v Nišu je zavrnilo pritožbe obrambe in obtožnica je zdaj uradno potrjena. Obramba se je v pritožbah sklicevala na pomanjkanje materialnih dokazov ...
22. 5. 2026 | 21:13
21:00
Bulvar  |  Suzy
MYCHI

Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Nova pot, ki se odpira, ni popolna. Ne bo vam dala vseh odgovorov. Ne bo odstranila vseh strahov. A dala vam bo nekaj drugega: notranji mir.
22. 5. 2026 | 21:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
SLADKANJE

So vam zadišale jagode? To je kombinacija, ki jo boste oboževali.

Pomlad prinaša sveže ideje za sladkanje, med njimi hrustljav vafelj z nežno jagodno kremo. Je lahko sploh še boljše?
Promo Slovenske novice18. 5. 2026 | 08:34
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
KAKO VOZITE

Enak vzorec, enake napake: podatki napovedujejo nove nesreče

Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
12. 5. 2026 | 15:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VLAGA

Stanovanje je videti brezhibno, a že propada?

Vsakodnevna domača opravila ustvarjajo odvečno vlago v prostoru, ki se neopazno vpija v stene, omet in parket.
18. 5. 2026 | 09:51
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Novice  |  Slovenija
PODKAST

To je nova nafta. Ali ima Evropa dovolj svojih črpalk?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
Promo
Novice  |  Slovenija
ONLINE ŠTUDIJ

Delo se ne konča več ob 16. uri: odgovor na realnost zaposlenih

Fleksibilnost sama po sebi ni dovolj: zaposleni potrebujejo strukturo, mentorje in podporo do cilja.
18. 5. 2026 | 10:35
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki