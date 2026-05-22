Manekenko našli mrtvo pet mesecev po poroki, je bila ubita zaradi dote? (VIDEO)

Smrt zaradi dote redko pride v novice v Indiji, kjer je vsako leto zaradi nezadostne dote ubitih na tisoče mladih žensk. Toda smrt Twishe Sharme v osrednjem mestu Bhopal 12. maja je sprožila ogromen medijski vrtinec in primer vsak dan polni naslovnice. Triintridesetletna manekenka in igralka je bila poročena le pet mesecev z odvetnikom Samarthom Singhom, ko so jo našli mrtvo v njenem zakonskem domu. Twishini starši ter bratje in sestre trdijo, da sta jo Singh in njegova mati – upokojena sodnica Giribala Singh – mučila zaradi zahtev po doti ter da je bila ubita. Giribala Singh je obtožbe označila za »neutemeljene« in trdila, da je imela Twisha težave z duševnim zdravjem ter da si je vzela življenje.

Policijski uradnik Rajnish Kashyap Kaul je za BBC Hindi povedal, da so proti družini Singh vložili prijavo zaradi smrti zaradi dote in da preiskujejo, ali je bila Twishina smrt umor ali samomor. Policija pravi, da prav tako poskuša najti Samartha, ki je na begu – razpisana je bila denarna nagrada za kakršnokoli informacijo o njem in izdana prepoved, da ne bi zapustil države. Sodišče v Bhopalu je Giribali Singh odobrilo predčasno varščino, vendar je zavrnilo Samarthovo zahtevo za varščino. Naročeno mu je bilo, naj se preda do 23. maja.

Giribala Singh je dejala, da ne ve, kje je njen sin, vendar je dodala, da bo zahtevala varščino na višjem sodišču in da se bo predal, če bo zahteva zavrnjena. »Naš odvetnik mu je svetoval, naj ostane skrit. Rekel mu je, da ga bodo linčali, če pride ven. Proti njemu se vodi tirada, ljudje pozivajo k njegovemu obešanju,« je povedala za video platformo Mojo Story. »Morate imeti v mislih, da je moj sin izgubil globoko ljubljeno osebo, izgubil je svojo življenjsko partnerico. In ne moremo niti žalovati ... Vsi so proti nam,« je dejala.

Medtem je Twishina družina zavrnila kremacijo njenega telesa in zahtevala drugo obdukcijo – prvo obdukcijsko poročilo, ki ga je videl BBC, navaja, da je umrla zaradi obešanja, vendar omenja tudi poškodbe, nastale pred smrtjo. V petek je višje sodišče ugodilo njihovi zahtevi. Medtem ko je Samarth še vedno na begu, Twishina družina izreka težke obtožbe proti družini Singh, nekdanja sodnica pa daje intervjuje o domnevnih težavah pokojnice z duševnim zdravjem, mediji primer neprestano spremljajo. Na Instagramu se je pojavila stran »Pravica za Twisho Sharmo«, ki je našla svoje mesto v medijih.

Leta 2012 okronana za Miss Puneja

Izjemno zanimanje za ta primer izhaja iz tega, kdo je bila Twisha in iz ugleda družine, v katero se je poročila – v javnem dojemanju bi morali člani vplivnega indijskega pravosodja voditi z zgledom. Twisha, model in igralka, je bila leta 2012 okronana za Miss Puneja po zmagi na lepotnem tekmovanju v zahodnoindijskem mestu. Sodelovala je v številnih oglaševalskih kampanjah in igrala v filmu v teluškem jeziku. V zadnjih letih je delala tudi kot marketinška strokovnjakinja v zasebnih podjetjih. Prijatelji in družina jo opisujejo kot srečno, velikodušno in ambiciozno.

Njena družina je povedala, da je Samartha, odvetnika s sedežem v Bhopalu, spoznala prek aplikacije za zmenke leta 2024, poročila pa sta se decembra 2025. Fotografije z njune poroke prikazujejo srečna mladoporočenca, ki pozirata fotografom. Toda družina Sharma pravi, da so se napetosti začele kmalu po poroki. Trdijo, da jih je družina Singh kljub dani doti ob poroki nenehno provocirala, da poroka ni bila po njihovih »standardih« – obtožbo, ki jo je Giribala Singh zavrnila. (Dajanje in sprejemanje dote je v Indiji nezakonito, vendar je še vedno široko razširjeno.)

Razmerje para je prišlo pod drobnogled po tem, ko je Twishina družina objavila, kot pravijo, njena nedavna WhatsApp sporočila, v katerih je trdila, da jo družina Singh muči. »Moje življenje je živi pekel,« je pisalo v enem od sporočil. Največja točka trenja med Twisho in njeno taščo se je po besedah družine Sharma zgodila aprila, potem ko je zanosila. Trdijo, da sta »njen mož in tašča podvomila o njenem značaju in jo obtožila, da nosi tujega otroka« ter »jo prisilila v splav v prvem tednu maja«. Giribala Singh je obtožbe zanikala – pravi, da je Twisha vztrajala pri splavu, ker ni želela otrok.

Twishin oče Navnidhi Sharma je za BBC Hindi povedal, da so se s hčerko zadnjič pogovarjali 12. maja, na noč njene smrti, ko ga je poklicala prek WhatsAppa ob 21.41 po lokalnem času. »Twisha je govorila z materjo, ko se je povezava nenadoma prekinila,« je povedal in dodal, da se naslednjih 20 minut nihče ni odzival na njihove klice, nato pa je Giribala Singh dvignila telefon in rekla: »Njene več ni.« Družina Sharma, ki je policiji prva prijavila smrt svoje hčere, je postavila vprašanje, zakaj Twishin tast in tašča nista obvestila policije. »Upokojena sodnica zagotovo mora vedeti, kakšen je protokol v takšnih primerih,« je izjavil Navnidhi Sharma. Giribala Singh je dejala, da je do zamude prišlo zato, ker so dali prednost hitremu prevozu Twishe v bolnišnico.

Nekdanjo sodnico, ki je v policijski prijavi navedena kot osumljenka, so prav tako kritizirali zaradi nastopa na novinarski konferenci in dolgih intervjujev za medije, v katerih je razpravljala o Twishinem duševnem zdravju in jo označila za »liberalno« – ko jo je novinar prosil, naj pojasni ta izraz, je govorila o »promiskuiteti«. Njeni komentarji so sprožili veliko ogorčenje, mnogi pa so pozvali k preklicu varščine in zahtevali njeno aretacijo. Twishin oče je dejal, da je bil to poskus omadeževanja imena njegove hčere.

Družina je podvomila v policijsko preiskavo

Družina je prav tako podvomila v policijsko preiskavo in domnevne napake v načinu njenega izvajanja. V sredo je policijski komisar Bhopala Sanjay Kumar za BBC priznal, da je prišlo do napak, vendar je izključil umor in dejal: »Na podlagi obdukcije in naše dosedanje preiskave gre za primer samomora.« Twishin oče je podvomil tako v obdukcijo kot v policijsko preiskavo ter vztrajal, da je bila njegova hči umorjena, pri čemer je trdil, da »vplivni ljudje poskušajo zmotiti preiskavo«.

Vendar komentarji policijskega komisarja Kumarja verjetno ne bodo zadnja beseda v primeru. Glavni minister Madhya Pradesha Mohan Yadav je dejal, da bo primer zdaj preiskovala zvezna policija – Centralni preiskovalni urad (CBI) – in družini Sharma zagotovil, da jim bo vlada »v celoti pomagala«. Navnidhi Sharma pravi, da se bo boril naprej, dokler pravica za njegovo hčer ne bo dosežena. »Moji hčeri je bila storjena krivica v življenju, zdaj pa se vlagajo vsi napori, da ne bi dobila pravice niti po smrti. Ne bomo se umirili, dokler zanjo ne dosežemo pravice,« poroča Slobodna Dalmacija.