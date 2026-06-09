Manjše letalo strmoglavilo v Istri, vse nujne službe so na terenu

Danes zjutraj je v bližini letališča v Vrsarju padel manjši letalnik, pri čemer je bila po prvih informacijah ena oseba poškodovana. Policija je prijavo o nesreči prejela okoli 8.35, nato pa so na kraj dogodka takoj napotili vse nujne službe, poroča Dnevnik.hr.

Okoliščine nesreče še niso znane, več informacij pa se pričakuje po ogledu kraja in uradnem sporočilu pristojnih služb.