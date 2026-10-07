Marija (29) je bila pogrešana šest let, zdaj je policija sporočila tragično vest

Marija Kepić (29) iz Aranđelovca v Srbiji, ki je bila pogrešana od 29. oktobra 2020, je po poročanju lokalnih medijev umrla že v času, ko so jo komaj prijavili za pogrešano, njene posmrtne ostanke pa so našli šele letos spomladi na težko dostopnem območju. Obstaja sum, da je Kepić umrla v svojem stanovanju, ki si ga je delila s takratnim partnerjem. Ta po smrti mladenke ni poklical reševalcev ​​ali policije, namesto tega je domnevno prestrašeni partner njeno truplo po poročanju portala Blic zavil v odejo in ga odnesel na težko dostopno območje v bližini jame Risovača. »Samo on je vedel, kaj se je zgodilo,« je za omenjeni portal povedal vir, ki ni želel biti imenovan.

Marijino izginotje je že leta ovito v skrivnost. Policija v Kragujevcu jo je iskala skoraj šest let, pri čemer je uporabljala službene pse, preverjala bazne postaje in sodelovala s tujo policijo. Njene posmrtne ostanke so našli šele po tem, ko je družina maja prejela anonimno pismo, v katerem je bila razkrita lokacija. Da gre za pogrešano Marijo, so forenziki z analizo potrdili šele te dni, izkazalo se je tudi, da najverjetneje ni umrla nasilne smrti, saj na najdenih kosteh niso opazili zlomov ali drugih znakov nasilne smrti.