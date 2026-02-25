Mark Epstein napoveduje objavo novega obdukcijskega poročila: »Moj brat je bil umorjen« (VIDEO)

Brat pokojnega finančnika in obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, Mark Epstein, znova razburja javnost z odmevnimi trditvami, da uradna razlaga o bratovi smrti ne zdrži strokovne presoje. V nedavnem televizijskem pogovoru je napovedal objavo nove, strokovno recenzirane analize obdukcijskih izvidov, ki naj bi po njegovih besedah dokazovala, da smrt leta 2019 v newyorškem zaporu ni bila samomor.

Jeffrey Epstein je bil avgusta 2019 najden mrtev v svoji celici v zveznem zaporu Metropolitan Correctional Center v New Yorku. Tam je čakal na začetek sojenja zaradi hudih kazenskih obtožb, povezanih z domnevnim izkoriščanjem mladoletnih deklet. Uradna preiskava ameriških oblasti je kot vzrok smrti navedla samomor. Njegov brat Mark Epstein pa že več let vztraja, da dejstva kažejo drugačno sliko. Po njegovih navedbah skupina patologov zaključuje neodvisno strokovno analizo, ki bo v prihodnjih tednih predstavljena javnosti. Dokumenti naj bi po njegovem prepričanju razkrili neskladja med poškodbami na telesu in uradno razlago dogodkov.

Napet intervju je nenadoma prekinil

Mark Epstein je svoje stališče izpostavil v oddaji »Uncensored«, ki jo vodi britanski novinar Piers Morgan. Med telefonskim pogovorom je poudaril, da ga zanima izključno razjasnitev okoliščin bratove smrti. Na vprašanje o žrtvah Jeffreyja Epsteina in o tem, ali z njimi sočustvuje, je odgovoril, da o tem ne želi razpravljati, nato pa intervju nenadoma prekinil. Morgan je prekinitev klica komentiral kot presenetljivo, saj je šlo po njegovih besedah za neposredno in legitimno vprašanje.

Izginuli posnetki in sporni dokumenti

Dodatno nezaupanje v uradno verzijo dogodkov so v preteklih letih spodbudile informacije o pomanjkljivem videonadzoru. Po javno dostopnih dokumentih so bile nekatere kamere v času dogodka neuporabne, del posnetkov pa naj bi izginil. V enem od internih zapisov je bila smrt navedena že dan prej, kot je bilo uradno sporočeno, kar je med kritiki sprožilo vprašanja o postopkovni pravilnosti. Ameriško ministrstvo za pravosodje je sicer v kasnejših poročilih poudarilo, da ni našlo verodostojnih dokazov o kaznivem dejanju tretje osebe. Kljub temu dvomi niso potihnili, zlasti zaradi vrste administrativnih napak in varnostnih opustitev v zaporu.

Primer Jeffreyja Epsteina sega v leto 2005, ko je policija na Floridi začela preiskavo zaradi obtožb, da je mladoletnici plačal za spolne storitve pod pretvezo masaže. Leta 2008 je priznal krivdo za kazniva dejanja, povezana z nagovarjanjem mladoletnih oseb k prostituciji, in odslužil razmeroma kratko zaporno kazen. Leta 2019 je bil znova aretiran zaradi obsežnejših obtožb o trgovini z ljudmi. Njegova smrt je preprečila sodni epilog, številne domnevne žrtve pa so ostale brez možnosti, da bi se na sodišču soočile z obtoženim, kar je dodatno prispevalo k širjenju teorij o morebitnem prikrivanju informacij.

Ameriška kongresnica Pramila Jayapal na novinarski konferenci za domnevne žrtve Jeffreyja Epsteina na Kapitolu v Washingtonu, 24. februarja 2026. FOTO: AFP

V zadnjih mesecih so ameriške oblasti objavile več milijonov strani dokumentov, povezanih s primerom. Objave so sprožile burne politične odzive in nova ugibanja o vplivnih posameznikih, ki so se v preteklosti pojavljali v Epsteinovih dokumentih. Med imeni, ki so se v različnih sodnih dokumentih in pričanjih že večkrat znašla v javnosti, so bili tudi nekateri znani poslovneži, člani političnih elit in javne osebnosti, med drugim ameriški predsednik Donald Trump ter nekdanji britanski princ Prince Andrew, ki se je zaradi povezav z Epsteinom že pred leti umaknil iz javnih dolžnosti.

Kljub obsežni dokumentaciji ameriško ministrstvo za pravosodje vztraja, da objavljeni dokumenti ne vsebujejo dokazov, ki bi omajali uradno razlago smrti. Mark Epstein medtem ostaja neomajen. »Vedno bolj sem prepričan, da je bil moj brat umorjen,« je dejal in dodal, da želi izvedeti, kdo naj bi stal za domnevnim dejanjem.