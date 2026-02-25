  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
PRIMER JEFFREY EPSTEIN

Mark Epstein napoveduje objavo novega obdukcijskega poročila: »Moj brat je bil umorjen« (VIDEO)

Skupina patologov naj bi kmalu predstavila strokovno recenzirano analizo obdukcijskih izvidov, ki po njegovih trditvah razkriva resna neskladja v uradnih ugotovitvah o smrti njegovega brata.
Mark Epstein napoveduje nova razkritja o smrti svojega brata. FOTO: Kolaž/Getty Images
Mark Epstein napoveduje nova razkritja o smrti svojega brata. FOTO: Kolaž/Getty Images
Kaja Grozina
 25. 2. 2026 | 15:05
 25. 2. 2026 | 15:05
4:16
A+A-

Brat pokojnega finančnika in obsojenega spolnega prestopnika Jeffreyja Epsteina, Mark Epstein, znova razburja javnost z odmevnimi trditvami, da uradna razlaga o bratovi smrti ne zdrži strokovne presoje. V nedavnem televizijskem pogovoru je napovedal objavo nove, strokovno recenzirane analize obdukcijskih izvidov, ki naj bi po njegovih besedah dokazovala, da smrt leta 2019 v newyorškem zaporu ni bila samomor.

Jeffrey Epstein je bil avgusta 2019 najden mrtev v svoji celici v zveznem zaporu Metropolitan Correctional Center v New Yorku. Tam je čakal na začetek sojenja zaradi hudih kazenskih obtožb, povezanih z domnevnim izkoriščanjem mladoletnih deklet. Uradna preiskava ameriških oblasti je kot vzrok smrti navedla samomor. Njegov brat Mark Epstein pa že več let vztraja, da dejstva kažejo drugačno sliko. Po njegovih navedbah skupina patologov zaključuje neodvisno strokovno analizo, ki bo v prihodnjih tednih predstavljena javnosti. Dokumenti naj bi po njegovem prepričanju razkrili neskladja med poškodbami na telesu in uradno razlago dogodkov.

Napet intervju je nenadoma prekinil 

Mark Epstein je svoje stališče izpostavil v oddaji »Uncensored«, ki jo vodi britanski novinar Piers Morgan. Med telefonskim pogovorom je poudaril, da ga zanima izključno razjasnitev okoliščin bratove smrti. Na vprašanje o žrtvah Jeffreyja Epsteina in o tem, ali z njimi sočustvuje, je odgovoril, da o tem ne želi razpravljati, nato pa intervju nenadoma prekinil. Morgan je prekinitev klica komentiral kot presenetljivo, saj je šlo po njegovih besedah za neposredno in legitimno vprašanje. 

Izginuli posnetki in sporni dokumenti

Dodatno nezaupanje v uradno verzijo dogodkov so v preteklih letih spodbudile informacije o pomanjkljivem videonadzoru. Po javno dostopnih dokumentih so bile nekatere kamere v času dogodka neuporabne, del posnetkov pa naj bi izginil. V enem od internih zapisov je bila smrt navedena že dan prej, kot je bilo uradno sporočeno, kar je med kritiki sprožilo vprašanja o postopkovni pravilnosti. Ameriško ministrstvo za pravosodje je sicer v kasnejših poročilih poudarilo, da ni našlo verodostojnih dokazov o kaznivem dejanju tretje osebe. Kljub temu dvomi niso potihnili, zlasti zaradi vrste administrativnih napak in varnostnih opustitev v zaporu.

Primer Jeffreyja Epsteina sega v leto 2005, ko je policija na Floridi začela preiskavo zaradi obtožb, da je mladoletnici plačal za spolne storitve pod pretvezo masaže. Leta 2008 je priznal krivdo za kazniva dejanja, povezana z nagovarjanjem mladoletnih oseb k prostituciji, in odslužil razmeroma kratko zaporno kazen. Leta 2019 je bil znova aretiran zaradi obsežnejših obtožb o trgovini z ljudmi. Njegova smrt je preprečila sodni epilog, številne domnevne žrtve pa so ostale brez možnosti, da bi se na sodišču soočile z obtoženim, kar je dodatno prispevalo k širjenju teorij o morebitnem prikrivanju informacij.

Ameriška kongresnica Pramila Jayapal na novinarski konferenci za domnevne žrtve Jeffreyja Epsteina na Kapitolu v Washingtonu, 24. februarja 2026. FOTO: AFP
Ameriška kongresnica Pramila Jayapal na novinarski konferenci za domnevne žrtve Jeffreyja Epsteina na Kapitolu v Washingtonu, 24. februarja 2026. FOTO: AFP

V zadnjih mesecih so ameriške oblasti objavile več milijonov strani dokumentov, povezanih s primerom. Objave so sprožile burne politične odzive in nova ugibanja o vplivnih posameznikih, ki so se v preteklosti pojavljali v Epsteinovih dokumentih. Med imeni, ki so se v različnih sodnih dokumentih in pričanjih že večkrat znašla v javnosti, so bili tudi nekateri znani poslovneži, člani političnih elit in javne osebnosti, med drugim ameriški predsednik Donald Trump ter nekdanji britanski princ Prince Andrew, ki se je zaradi povezav z Epsteinom že pred leti umaknil iz javnih dolžnosti.

Kljub obsežni dokumentaciji ameriško ministrstvo za pravosodje vztraja, da objavljeni dokumenti ne vsebujejo dokazov, ki bi omajali uradno razlago smrti. Mark Epstein medtem ostaja neomajen. »Vedno bolj sem prepričan, da je bil moj brat umorjen,« je dejal in dodal, da želi izvedeti, kdo naj bi stal za domnevnim dejanjem. 

Več iz teme

Jeffrey Epsteinspolne zlorabepreiskavasmrttrgovina z ljudmiMark Epstein
ZADNJE NOVICE
17:00
Premium
Bulvar  |  Suzy
EZOTERIKA

Gabor Maté, strokovnjak za travmo in odvisnosti: Odprto srce je ključ do zdravljenja (Suzy)

Gabor se je nedavno pridružil platformi MentorShow, ki nas prek aplikacije povezuje z uglednimi strokovnjaki ter nam nudi njihovo znanje in podporo za srečnejše in bolj zdravo življenje.
25. 2. 2026 | 17:00
16:52
Novice  |  Svet
ZAOSTROVANJE

Huda eskalacija spora sredi Evrope, Orban že razporeja vojsko!

Madžarski premier ocenjuje, da Ukrajina načrtuje motenje energetskega sistema.
25. 2. 2026 | 16:52
16:28
Novice  |  Svet
ŠKANDAL

Mestna svetnica ujeta v sramotnem izpadu: »Pi**a ti materina neotesana. Ta še nikoli ni je**l« (VIDEO)

To naj bi se zgodilo med razpravo o vzdrževanju dvorišč mestnih vrtcev in osnovnih šol.
25. 2. 2026 | 16:28
16:16
Promo
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
16:10
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TRAGEDIJA

Tragedija na Hrvaškem: prevrnjen čoln z migranti, en mrtev, več pogrešanih

Med poskusom nezakonitega prečkanja meje med BiH in Hrvaško so reševalci našli truplo moškega in dva preživela, enega sumijo tihotapljenja ljudi, preostale pogrešane še iščejo.
25. 2. 2026 | 16:10
16:10
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Merkur se obrača nazaj

Prihaja zmeda, a tudi dragoceni premor, ko naredimo red. Če bomo potrpežljivi, natančni, lahko iz obdobja zmede izstopimo močnejši.
25. 2. 2026 | 16:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki