Marko je bil tik pred tragedijo na poroki: po slavju se je zgodila huda nesreča, za seboj pustil otroka

V hudi prometni nesreči, ki se je v ponedeljek ponoči zgodila v vasi Cerovac pri Šabcu, je življenje izgubil 25-letni Marko S., drugi mladenič pa je utrpel hude telesne poškodbe. Marko je po poročanju srbskega Telegrafa pred komaj letom dni postal oče.

Nesreča se je zgodila, ko sta se mladeniča z avtomobilom vračala s poročnega slavja. V še nepojasnjenih okoliščinah je vozilo zapeljalo s ceste in se prevrnilo na streho.

Marko je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče, drugega mladeniča pa so reševalci izvlekli iz močno poškodovanega vozila in ga v kritičnem stanju prepeljali v urgentni center v Beogradu, kjer se zdravniki še borijo za njegovo življenje.

Na kraju so posredovali tudi gasilci, ki so morali razrezati razbit avtomobil, da so lahko iz njega izvlekli pokojnega.

Policijski ogled kraja nesreče je končan, podrobna preiskava pa naj bi pokazala, kaj je povzročilo tragično nesrečo.