Marko sedel na moped, a ni vedel, da bo to zadnjič: življenje mu je vzel pijani voznik terenca (VIDEO)

Pijan za volanom terenskega vozila BMW, z 1,7 promila alkohola v krvi in z dolgim seznamom prometnih prekrškov, je 38-letni srbski podjetnik Nikola Lukić 19. septembra v Užicah trčil v 21-letnega motorista Marka Tošića, ki je za posledicami poškodb umrl. Tamkajšnje višje državno tožilstvo je potrdilo, da zoper osumljenega vodi preiskavo zaradi suma storitve hude nesreče v prometu, za kar mu grozi od pet do petnajst let zapora.

Lukić je močno opit zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil v mopedista. Reševalci so hudo poškodovanega Tošića prepeljali v užiško splošno bolnišnico, kjer pa je kmalu zatem podlegel poškodbam. Iz užiškega tožilstva so za srbske medije sporočili: »Z od odredbo o izvedbi preiskave je bil zoper osumljenega N. L. uveden postopek zaradi utemeljenega suma storitve hudega kaznivega dejanja zoper varnost javnega prometa, za katero je predvidena zaporna kazna od pet do petnajst let.« Dodali so še, da je osumljeni pred tožilcem že podal svoj zagovor, pridobljeni so toksikološki izvidi krvi in urina, odrejena pa je bila tudi obdukcija. V nadaljevanju postopka načrtujejo zaslišanje prič.

Med postopkom so prišli na dan podatki o osumljenčevih preteklih grehih. Pristojni organi so ugotovili, da je bil Lukić v preteklosti že 29-krat kaznovan zaradi prometnih prekrškov. Iz tožilstva so ob tem pojasnili: »Pridobljeni podatki kažejo, da je bil osumljeni v preteklosti 29-krat prekrškovno obsojen zaradi kršitev zakona o varnosti cestnega prometa. V trenutku prometne nesreče mu ukrep prepovedi vožnje ni veljal, mu pa je bil kot sankcija izrečen že v prejšnjih postopkih.«

Po zaključku zaslišanj ter pridobitvi zdravstvenih in prometnih izvedenskih mnenj bo tožilstvo odločalo o nadaljnjih korakih.