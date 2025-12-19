Maščevanje ljubimcu šlo predaleč: besna zastrupila njegovo hčer Ines, posledice tragične

Zgodba, ki se je te dni zaključila v Londonu, začela pa pred več meseci v Kolumbiji, zveni skorajda kot scenarij kakšne južnoameriške telenovele, ki jih sicer ogromno posnamejo prav v Kolumbiji. Protagonistka resnične zgodbe je Zulma Guzman Castro, ki se je zapletla v skrivno ljubezensko razmerje z rojakom Juanom de Bedoutom, a se je iz neznanega razloga nekje zalomilo in Zulma, razočarana, z zlomljenim srcem in besna, se je odločila za maščevanje. Zelo kruto maščevanje. Juanovo mladoletno hčer in njeno najboljšo prijateljico je zastrupila. Dekletoma, starima 13 in 14 let, je pripravila mamljivo sladico – v čokolado pomočene maline, po katerih pa je prej posula talij, težko, mehko kovino, ki je izredno strupena, izredno strupene so tudi vse njegove spojine, slednje včasih uporabljajo za uničevanje glodavcev.

Da strupenih sadežev nihče ne bi mogel povezati z njo, je dala priboljšek na naslov 14-letne Ines de Bedout dostaviti preko dostavne službe. Ines in njena leto mlajša prijateljica, ki se malinam prav tako ni mogla upreti, sta umrli štiri dni po njihovem zaužitju v bolnišnici v Bogoti, Zulma pa se je odločila pobegniti. Iz Kolumbije je najprej odšla v Brazilijo, nato je nekaj časa živela v Španiji in nazadnje v Londonu. V Veliko Britanijo je prispela 11. decembra, malo za tem, ko je Interpol zanjo izdal mednarodno tiralico. Oblasti v Kolumbiji so, kot kaže, povezale sledi in dokaze in postala je glavna osumljenka. Morda bi lahko ostala še kakšen dan ali teden več na begu, če se ne bi v začetku tega tedna odločila, da ima življenja na begu dovolj. Naključni mimoidoči so jo zgodaj zjutraj opazili stati na mostu nad reko Temzo in poklicali policiste. Pred njihovim prihodom je Zuma že skočila, a je skok preživela. Možje postave so jo živo potegnili iz mrzle reke ter jo aretirali, piše portal danas.hr.