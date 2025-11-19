Maser iz prestižnega velnesa spolno napadel pet žensk: »Ta človek je nevaren, ko je sam z ženskami«

36-letni Ibrahim Ali iz angleške vasi Datchet se je izognil zaporu, potem ko je priznal, da je med delom kot maser v prestižnem velnesu spolno napadel pet žensk. Septembra se je na sodišču v Readingu izrekel za krivega za pet kaznivih dejanj spolnega napada z otipavanjem.

Napade je zagrešil med masažami hrbta in stopal med novembrom in decembrom 2024. Julija 2025 je bil obtožen štirih spolnih napadov, septembra pa še enega. V ponedeljek je bil priveden pred višje sodišče v Readingu, kjer je prejel kazen: dve leti zapora za vsako od petih točk, vendar pogojno za obdobje dveh let.

Sodišče mu je naložilo tudi 150 ur neplačanega dela v korist skupnosti. Vsaki od petih žensk, na katere se nanašajo obtožbe, mora plačati okrog 560 evrov odškodnine. Izrečen mu je bil tudi desetletni ukrep za preprečevanje spolnih prestopkov. Sodnik mu je, po poročanju ITV, povedal, da je zlorabil položaj zaupanja. »Ta človek je nevaren, ko je sam z ženskami,« je dejal.

Napade je zagrešil med masažami hrbta in stopal. FOTO: Oleksandr Gudenko Getty Images

Pregrešno drag resort

Nirvana Spa, kjer letna članarina stane več kot 2.400 evrov in se na svoji spletni strani opisuje kot »vodilni britanski vodni resort«, je objavil izjavo, v kateri so zapisali: »Zavedamo se izida policijske preiskave, ki je vključevala masažnega terapevta, ki je bil prej zaposlen pri nas. Najprej želimo izraziti iskreno sočutje vsem, ki jih je ta primer prizadel.

»Zadeve takšne narave jemljemo izjemno resno, zato smo takoj začeli notranjo preiskavo. Potrdimo lahko, da ta oseba pri nas ni več zaposlena in da smo v celoti sodelovali s policijo. Ker je sodni postopek še vedno v teku, ga ne moremo dodatno komentirati, varnost in dobro počutje naših gostov pa ostajata naši najvišji prioriteti.«

Preiskovalka Chloe Palmer je že prej v izjavi dejala: »Priznanje krivde je pozitiven korak za žrtve in odraz predanosti, vložene v to preiskavo. Privedba storilca, kot je Ibrahim Ali, pred roko pravice kaže našo zavezanost boju proti nasilju nad ženskami. Veseli nas, da smo lahko žrtvam pomagali doseči vsaj delno zaprtje tega poglavja.«