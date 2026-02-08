  • Delo d.o.o.
NJENO ZDRAVJE JE OGROŽENO

Mater televizijske zvezdnice ugrabili, družina posnela video: »Plačali bomo« (VIDEO)

Nancy Guthrie ni bila prisotna na nedeljski maši. Člani njene cerkvene skupnosti so opazili njeno odsotnost.
Savannah Guthrie v spremstvu brata Camrona in sestre Annie FOTO: Savannah Guthrie Via Instagram Via Reuters
Savannah Guthrie v spremstvu brata Camrona in sestre Annie FOTO: Savannah Guthrie Via Instagram Via Reuters
A. G.
 8. 2. 2026 | 18:36
4:39
A+A-

Ameriška televizijska voditeljica Savannah Guthrie in njena družina so objavili nov video, v katerem prosijo za varen povratek ugrabljene matere ter ugrabiteljem sporočajo: »Plačali bomo«. Njena mati, Nancy Guthrie, je izginila pretekli konec tedna iz svojega doma v Tucsonu v Arizoni, oblasti pa verjamejo, da je bila ugrabljena. »Prejeli smo vaše sporočilo in ga razumemo,« je Guthrie povedala v videu, objavljenem v soboto zvečer na Instagramu, obkrožena z bratom in sestro. »Prosim, vrnite nam našo mamo, da bomo lahko spet skupaj praznovali. To je edini način, da najdemo notranji mir,« je nadaljevala. »To nam ogromno pomeni. Plačali bomo.«

V videu ni razkrila nobenih podrobnosti o sporočilu, na katerega se je sklicevala.

Savannah Guthrie (54) je ameriška televizijska novinarka, od leta 2012 sovoditeljica oddaje Today na NBC News. Prav tako je glavna pravna dopisnica mreže in glavna voditeljica za spremljanje volitev, prej pa je bila dopisnica NBC News iz Bele hiše.

Izginotje sredi noči 

Nancy Guthrie je izginila sredi noči pretekli konec tedna. Člani njene cerkvene skupnosti so opazili njeno odsotnost, ko se v nedeljo ni pojavila na maši. Oblasti so ugotovile, da je bila zgodaj zjutraj kamera na vhodnih vratih izključena in odstranjena, okoli 2.28 po lokalnem času pa je bila aplikacija, povezana z njenim srčnim spodbujevalnikom, izključena s telefona. Do zdaj oblasti še niso identificirale osumljenca ali osebe, ki bi bila vpletena v primer. Za informacije, ki bi vodile do njenega najdenja, je razpisana nagrada v višini 50.000 dolarjev.

Sporočilo o odkupnini

Posebni agent FBI Heith Janke je potrdil, da urad preiskuje možno sporočilo o odkupnini, poslano nekaterim medijskim hišam. Janke je povedal, da sporočilo »vsebuje dejstva, povezana z rokom in denarno vrednostjo, ki so jo zahtevali«, poroča NBC News. Oblasti so v petek sporočile, da so »seznanjene z novim sporočilom v zvezi z Nancy Guthrie« in da »preverjajo pravilnost podatkov v njem«. Voditeljica lokalne podružnice CBS News je za BBC povedala, da je njihova postaja prejela sporočilo, a ni razkrivala vsebine. Po poročanju portala TMZ, ki je prav tako prejel eno od sporočil, so ugrabitelji zahtevali več milijonov dolarjev v kriptovaluti, ki se pogosto uporablja v kriminalne namene, saj je težko sledljiva.

Družina je že prej objavila dva videa, v katerih so izrazili pripravljenost na pogovor z ugrabitelji in zahtevali dokaz, da je Nancy Guthrie živa. V videu, objavljenem v četrtek, je njen sin Camron Guthrie potrdil, da družina še ni imela neposrednega stika z ugrabitelji. »Moramo vedeti, da je naša mama pri vas,« je dejal Camron. »Želimo se pogovoriti z vami.« FBI je v četrtek pridržal eno osebo zaradi pošiljanja lažnega sporočila o odkupnini.

Zaskrbljenost zaradi zdravja

Družina in policija opozarjata, da bi Nancy Guthrie lahko bila v življenjski nevarnosti brez svojih zdravil. »Ona je brez svojih zdravil,« je Savannah Guthrie zapisala v prejšnji objavi. »Potrebna so ji za preživetje. Potrebna so ji, da ne trpi.« Predsednik Donald Trump je pretekli teden izjavil, da je govoril z Guthriejevo in ponudil pomoč zveznih sil. »Mislim, da nam gre zelo dobro, imamo nekaj sledi, mislim, da so zelo močne in da bi lahko hitro dobili odgovore,« je Trump povedal novinarjem v petek.

Šerif okrožja Pima, Chris Nanos, je v četrtek povedal, da preiskovalci še niso bližje odkritju odgovornih, vendar delajo pod predpostavko, da je Nancy še vedno živa. »Trenutno verjamemo, da je Nancy še vedno nekje zunaj. Želimo jo vrniti domov,« je povedal. »Vsi so še vedno osumljenci,« poroča index.hr.

Savannah Guthrie (54) je ameriška televizijska novinarka, od leta 2012 sovoditeljica oddaje Today na NBC News. Prav tako je glavna pravna dopisnica mreže in glavna voditeljica za spremljanje volitev, prej pa je bila dopisnica NBC News iz Bele hiše.






Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
