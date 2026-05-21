Matere dijakov so se steple na maturantskem večeru, posredovala je policija (VIDEO)

Maturantski večer v Cazinu v BiH, ki je potekal 16. maja, se je spremenil v incident. Med slavjem v II. srednji šoli Cazin je prišlo do prepira, nato pa še do fizičnega obračuna med dvema materama, piše Crnahronika.ba.

Po besedah navzočih je do spora prišlo zaradi prerivanja za čim boljši položaj ob rdeči preprogi, da bi lahko fotografirali maturante. Situacija je po trditvah očividcev zelo hitro prerasla iz besednega spora v fizični obračun. Po dvorani so odmevali vzkliki in kriki, med prerivanjem pa naj bi bili izpuljeni tudi prameni las, ki so ostali raztreseni po tleh.

Navzoči starši, profesorji in gostje so ostali v šoku, nekateri pa so poskušali umiriti razmere. Kmalu je posredovala tudi policija, da bi preprečila nadaljnji spopad in vzpostavila red. Posnetki in fotografije incidenta so se hitro razširili po družbenih omrežjih, številni pa komentirajo, da je neprimerno vedenje odraslih zasenčilo enega najpomembnejših trenutkov za maturante. Za zdaj ni znano, ali bodo proti udeleženkama incidenta uvedeni kakršni koli ukrepi.

»Uboga otroka, kakšen spomin bosta imela,« »To maturo si bodo zagotovo zapomnili,« »Prideš na maturo, končaš na MMA-spektaklu,« je le nekaj komentarjev z družbenih omrežij.