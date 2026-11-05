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Mati in hči odšli na kratek sprehod, nato so obe našli mrtvi: sumijo na najhujši scenarij

Preiskovalci sumijo, da ju je napadel medved grizli, vendar vzrok smrti še ni uradno potrjen.
hh FOTO: Omrežje X
hh FOTO: Omrežje X
M. U.
 5. 11. 2026 | 10:32
3:30
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Kratek popoldanski sprehod v naravi se je za mater in hčer končal tragično. V kanadski provinci Britanska Kolumbija so po obsežni iskalni akciji našli njuni trupli. Preiskovalci sumijo, da ju je napadel medved grizli, vendar vzrok smrti še ni uradno potrjen.

48-letna Jennifer Balcarras in njena 20-letna hči Selah Reed sta se 1. novembra odpravili na sprehod v okolici kraja Bella Coola v Kanadi. Ko se nista vrnili domov, je zaskrbljena družina prijavila njuno izginotje.

Stekla je obsežna iskalna akcija, v kateri so sodelovali kanadski policisti in pripadniki službe za varstvo narave. Truplo matere so našli v ponedeljek, 2. novembra, truplo njene hčere pa dan pozneje. Obe so našli na območju pohodniških poti v okolici Bella Coole.

Preiskovalci so na kraju odkrili sledi, ki kažejo na morebiten napad divje živali. Po njihovih domnevah bi lahko bil za smrt obeh žensk odgovoren grizli, poroča BBC.

Iščejo nevarnega medveda

Pristojne službe so na območju tragedije začele iskati medveda, ki bi lahko bil povezan s smrtjo matere in hčere. Inšpektor Jeff Tyre iz službe za varstvo narave je pojasnil, da še ugotavljajo, ali je bil v domnevni napad vpleten en medved ali več živali. Vsakega medveda, ki ga bodo ujeli v povezavi s preiskavo, bodo pregledali. Če bodo ugotovili, da je sodeloval v smrtonosnem napadu, ga bodo zaradi zagotavljanja javne varnosti usmrtili.

»Bili sta nerazdružljivi«

Tragedija je še posebej pretresla njune bližnje. Jennifer in Selah sta bili namreč izjemno povezani in sta veliko prostega časa preživljali skupaj.

»Bili sta nerazdružljivi. Odlično sta se razumeli in imeli številne skupne konjičke,« je za CBC povedal Josh Balcarras, brat pokojne Jennifer.

Spomnil se je tudi, da je Selah svojo mater pogosto spremljala na pohodniških izletih. Kadar se je Jennifer odpravila v hribe, je bila njena hči praviloma ob njej. Jennifer se je šele pred kratkim preselila v Bella Coolo, kjer je želela začeti novo poklicno pot in novo življenjsko poglavje.

Namesto novih začetkov se je družina zdaj znašla pred bolečim slovesom. Svojci so po tragediji začeli spletno zbiranje denarja za kritje stroškov pogreba.

Na istem območju je medved že napadel skupino otrok

Britanska Kolumbija je dom ene največjih populacij grizlijev v Severni Ameriki. Po podatkih tamkajšnjih oblasti na območju živi od 10.000 do 13.000 teh velikih zveri. Čeprav so srečanja med ljudmi in grizliji na nekaterih območjih razmeroma pogosta, so hudi napadi redki. Nevarnost se poveča predvsem takrat, ko človek žival preseneti ali ko medved brani svoje mladiče oziroma hrano. Toda na območju Bella Coole so se z nevarnimi napadi že srečali. Novembra lani je medved napadel skupino šolarjev in njihovih spremljevalcev. Poškodovanih je bilo kar 11 ljudi.

Mesec pred tem je grizli na območju gore McGregor napadel dva pohodnika. Oba sta se poškodovala, eden od njiju pa je zaradi hudih poškodb pozneje umrl.

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