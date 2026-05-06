Mati, ki je zadušila dojenčka, obsojena na 15 let! Poslali so jo v zapor

Mlada Srbkinja iz naselja Ivanjica T. D. je bila obsojena na 15 let zapora zaradi umora svojega dvomesečnega dojenčka in napotena na prestajanje kazni v ženski zapor v Požarevcu v Srbiji. Obdukcija telesa dvomesečnega dečka je pokazala, da je novorojenček umrl, ker mu je bil prekinjen dotok zraka, kar je privedlo do zadušitve in smrti. Mati T. D. je najprej na policiji priznala zločin, kasneje pa se je na tožilstvu branila z molkom. Odrejeno je bilo njeno izvedensko mnenje, po katerem je bilo ugotovljeno, da je bila v tistem trenutku prištevna.

Ta nepojmljivi zločin, ki se je zgodil konec leta 2024, je šokiral prebivalce ivanjškega naselja Lučka reka, kjer je T. D. živela pri starših, potem ko je zapustila moževo hišo.

»Še vedno ne moremo priti k sebi. Kar smo slišali, je, da naj bi za dojenčka opravili DNK-analizo. Ne morem trditi, da je to res, samo govorice smo slišali. Ali je v tem kaj resnice, bo verjetno ugotovila policija. To žensko, za katero pravijo, da je ubila sina, poznam od malega in bila je zelo pridna, odlična. Potem se je poročila in zdaj to, kar se je zgodilo … vsi smo zelo pretreseni,« je takrat za RINA povedal eden od prebivalcev.

Najverjetneje ga je zadušila s pomočjo dude

T. D. je dvomesečnega dojenčka najverjetneje zadušila s pomočjo dude. Kot je bilo navedeno, je v svoji družinski hiši odrezala gumijasti del dude, skozi katerega je napeljala vrvico, ki jo je nato dala v usta svojemu dvomesečnemu otroku, da bi jo pogoltnil. Kot je že prej navedel vir blizu preiskave, je osumljenka nato odšla, da bi drugega otroka odpeljala v vrtec, svojemu bratu pa je rekla, naj pogleda dojenčka, če bi jokal.

Brat je po prejšnjih informacijah ob prihodu našel dojenčka brez znakov življenja, nato pa ga je odnesel v zdravstveni dom, kjer so zdravniki potrdili smrt, poroča Telegraf.rs.

Preberite še: