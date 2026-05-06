  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TRAGEDIJA BREZ PRIMERE

Mati, ki je zadušila dojenčka, obsojena na 15 let! Poslali so jo v zapor

To, kar se je zgodilo dojenčku, je šokiralo cel kraj.
Fotografija je simbolična. FOTO: Kieferpix/Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Kieferpix/Getty Images
A. G.
 6. 5. 2026 | 17:17
2:14
A+A-

Mlada Srbkinja iz naselja Ivanjica T. D. je bila obsojena na 15 let zapora zaradi umora svojega dvomesečnega dojenčka in napotena na prestajanje kazni v ženski zapor v Požarevcu v Srbiji. Obdukcija telesa dvomesečnega dečka je pokazala, da je novorojenček umrl, ker mu je bil prekinjen dotok zraka, kar je privedlo do zadušitve in smrti. Mati T. D. je najprej na policiji priznala zločin, kasneje pa se je na tožilstvu branila z molkom. Odrejeno je bilo njeno izvedensko mnenje, po katerem je bilo ugotovljeno, da je bila v tistem trenutku prištevna.

Ta nepojmljivi zločin, ki se je zgodil konec leta 2024, je šokiral prebivalce ivanjškega naselja Lučka reka, kjer je T. D. živela pri starših, potem ko je zapustila moževo hišo.

»Še vedno ne moremo priti k sebi. Kar smo slišali, je, da naj bi za dojenčka opravili DNK-analizo. Ne morem trditi, da je to res, samo govorice smo slišali. Ali je v tem kaj resnice, bo verjetno ugotovila policija. To žensko, za katero pravijo, da je ubila sina, poznam od malega in bila je zelo pridna, odlična. Potem se je poročila in zdaj to, kar se je zgodilo … vsi smo zelo pretreseni,« je takrat za RINA povedal eden od prebivalcev.

Najverjetneje ga je zadušila s pomočjo dude

T. D. je dvomesečnega dojenčka najverjetneje zadušila s pomočjo dude. Kot je bilo navedeno, je v svoji družinski hiši odrezala gumijasti del dude, skozi katerega je napeljala vrvico, ki jo je nato dala v usta svojemu dvomesečnemu otroku, da bi jo pogoltnil. Kot je že prej navedel vir blizu preiskave, je osumljenka nato odšla, da bi drugega otroka odpeljala v vrtec, svojemu bratu pa je rekla, naj pogleda dojenčka, če bi jokal.

Brat je po prejšnjih informacijah ob prihodu našel dojenčka brez znakov življenja, nato pa ga je odnesel v zdravstveni dom, kjer so zdravniki potrdili smrt, poroča Telegraf.rs.

Preberite še:

image_alt
Kristina v postelji zadušila lastna otroka, njun oče je opozarjal, da ima psihične težave in preveč pije

image_alt
Grozljivo odkritje v družinski hiši! V zamrzovalni skrinji več let skrivala trupli novorojenčkov

image_alt
Blizu otroškega igrišča sprehajalec naletel na grozljiv prizor

Več iz teme

smrtdojenčekumorpolicijasmrt otrokazapordružinska tragedijaSrbijadružina
ZADNJE NOVICE
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
SODOBNI VIDEZ

V športni park bo prišel tudi župnik Blaž (FOTO)

V Mirni Peči so ga obnovili po skoraj 40 letih, otroke in zbrane navdušili akrobati Dunking Devils.
Drago Perko6. 5. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ne boste verjeli, kakšna hiša stoji sredi te pokrajine

Družinsko hišo s sredozemskim pridihom je zasnoval arhitekt Damián Ribas, za notranjo opremo pa je poskrbela notranja oblikovalka Claro Joly D’Aussy.
6. 5. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: Zjutraj bomo jasno izražali misli in čustva

Proti sredini dneva se Luna sreča s kvadratom Marsa, kar lahko povzroči razdražljivost ali impulzivnost.
6. 5. 2026 | 18:00
17:59
Bulvar  |  Domači trači
OBJAVILA JE OGLAS

Tako visoko plačo za svojo »desno roko« ponuja nekdanja slovenska vrhunska plavalka

Sara Isaković išče osebo, ki bi prevzela pomemben del operativnega in digitalnega vodenja njene blagovne znamke.
Kaja Grozina6. 5. 2026 | 17:59
17:32
Novice  |  Slovenija
KATJA KOKOT

Stevanovićevi poslanki grozijo: »Nadzorovali te bodo domačini, ki te ne marajo!« (FOTO)

Poslanka Katja Kokot ocenjuje, da avtor pisma prihaja z levega političnega pola, vendar tega ni z ničemer podkrepila.
6. 5. 2026 | 17:32
17:31
Novice  |  Slovenija
PO PETNAJSTIH LETIH

Čustveno slovo, znana dolenjska gostilna končuje svojo pot po petnajstih letih

Lokal zapirajo zaradi bolezni.
6. 5. 2026 | 17:31

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Do izplačila škode v nekaj korakih

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Do izplačila škode v nekaj korakih

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
USPEŠNE PODJETNIŠKE ZGODBE

Slovenci končno unovčili svoje ideje

Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 09:03
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Slovenska agencija za mlade išče prav vas!

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki