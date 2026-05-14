Britanka Kay Fores je javno spregovorila o strašni izkušnji svojih 13-letnih hčerk, Scarlett in Olivie Bywood, ki sta se v lokalnem parku mesta Hull nenadoma znašli v hudi nevarnosti. Dekleti sta se 29. aprila srečali s skupino najstnikov z drugega konca mesta, ki so jima ponudili elektronsko cigareto (vape). Kot se je izkazalo kasneje, je šlo za »potegavščino«, saj je bila naprava napolnjena z nevarno mešanico prepovedanih drog MDMA in sintetičnega kanabinoida.

Mati je pojasnila, da sta hčerki mislili, da gre za običajen uparjalnik, in sta ga le poskusili. Učinek je bil skoraj takojšen. V pičlih desetih minutah sta obe izgubili zavest in se zgrudili, pri čemer je Scarlett celo »dobila peno na usta«. Skupina najstnikov, ki jima je napravo izročila, jima ni nudila pomoči, temveč je s kraja dogodka pobegnila. A deklici sta imeli srečo v nesreči, saj ju je opazila soseda. Pretresena in v solzah je poklicala reševalce ter obvestila njuno družino. Kay, ki je bila takrat v službi, je prejela paničen klic sestre, da sta hčerki vzeli prevelik odmerek drog. Ko je prispela v bolnišnico Hull Royal Infirmary, sta bili deklici še vedno nezavestni in priključeni na infuzijo.

Boj za življenje v bolnišnici

Bolnišnično osebje je materi odkrito povedalo, da bi bili dekleti mrtvi, če ju ne bi našli pravočasno. Krvne preiskave so potrdile prisotnost obeh substanc, dekleti pa sta bili v stanju nezavesti približno šest ur. Poleg zastrupitve sta utrpeli še telesne poškodbe zaradi padca; ena je imela ureznino na glavi, druga pa modrico okoli očesa. »Bila sem povsem strta. Hčerki se sploh ne spominjata, kaj se je zgodilo. Ko sta se v bolnišnici zbudili, sta bili v šoku, saj sta mislili, da uporabljata navaden vape,« je povedala 37-letna mati. Iz bolnišnice so ju odpustili naslednje jutro, fizično sta si opomogli, a psihične posledice dogodka so še vedno prisotne.

Kay se je odločila zgodbo deliti z mediji, da bi opozorila druge starše in mladostnike na skrite nevarnosti sodobnih naprav za kajenje. Poudarila je, da hčerki po tej izkušnji verjetno nikoli več ne bosta segli po takšnem pripomočku. »Želim, da se drugi otroci zavejo, naj se nikakor ne dotikajo tujih naprav. Ni nujno, da se bo naslednjič končalo tako kot pri nas. Naslednja oseba bi lahko umrla,« opozarja mati, ki je odločena primer prijaviti policiji, da bi preprečila ponovitev tovrstnih napadov na otroke.