Komaj 33-letna Alice Webb, mati petih otrok iz Velike Britanije, je umrla po posegu, med katerim ji je izvajalec brez ustrezne medicinske izobrazbe v zadnjico vbrizgal kar sedemkrat več polnila od priporočene količine. Obdukcija je razkrila pretresljive podrobnosti: gelu podobno snov so našli celo v krvnih žilah njenih možganov, srca in pljuč.

Tragedija se je zgodila septembra 2024 v angleškem mestu Gloucester, podrobnosti pa so prišle na dan med preiskavo okoliščin smrti. Alice Webb se je 23. septembra zgrudila na domu prijateljice, dan pozneje pa umrla.

Pred tem je prestala nekirurški brazilski dvig zadnjice, znan kot BBL. Poseg je opravil Jordan Parke, ki je bil na družbenih omrežjih znan pod vzdevkom Lip King oziroma kralj ustnic. Kot navaja BBC, ji je vbrizgal sedemkrat več dermalnega polnila od priporočene količine.

Zadnje sporočilo je vsebovalo eno samo besedo

Še posebej pretresljiva so sporočila, ki jih je Alice med posegom pošiljala svoji svakinji Morgan Louise Townsend. Ob 19.31 ji je poslala fotografijo pripravljene količine polnila. Iz sporočil je bilo razvidno, da naj bi ji izvajalec ponudil dodatnih 400 mililitrov brezplačno, skupaj pa naj bi prejela kar 1400 mililitrov polnila. »O moj bog, to ubija!« je med posegom še sporočila svakinji. Njeno zadnje sporočilo je prispelo ob 20.12. V njem je bila zapisana le ena beseda: »Boleče.« Nedolgo zatem se je njeno zdravstveno stanje močno poslabšalo.

V krvnih žilah našli gelu podobno snov

Patolog dr. Stephen Leadbeatter je ugotovil, da je Alice umrla zaradi embolije s hialuronsko kislino, ki so ji jo vbrizgali v zadnjico. Gelu podobno snov so našli v maščobnem tkivu, mišicah in živcih zadnjice, pa tudi v krvnih žilah pljuč, možganov, srca, ščitnice in ledvic. Preiskava ni pokazala znakov alergijske reakcije ali drugih toksikoloških ugotovitev, ki bi lahko pojasnile njeno smrt.

Na kraju posega le nekaj obližev

Šokantne podrobnosti so prišle na dan tudi o okoliščinah, v katerih je Parke opravljal lepotne posege. Policijski inšpektor Adam Stacey je pojasnil, da izvajalec ni imel formalne medicinske izobrazbe, njegova potrdila pa niso imela ustrezne uradne veljavnosti. Na kraju posega so preiskovalci od opreme za prvo pomoč našli le nekaj obližev. Ko so okoli 21. ure poklicali reševalce, je Parke operaterju povedal, da se je poseg pravkar končal in da ženska ne diha pravilno. Reševalka Allanah Kingston je pojasnila, da je imela Alice težave z dihanjem.

EKG je pokazal obsežno ishemijo srčne mišice, kar pomeni, da del srca ni dobival dovolj krvi in kisika. Nato je doživela srčni zastoj. Po besedah reševalke Parke ni kazal razumevanja, da bi lahko njegovo ravnanje povzročilo tako hude posledice.

Lepotne posege so mu že prepovedali

Parke je v svojem domu v Manchestru vodil lepotni salon, na družbenih omrežjih pa je imel številne sledilce. Že leta 2023 so mu v Dudleyju prepovedali izvajanje brazilskega dviga zadnjice, leta 2024 pa je novo prepoved dobil še v Salfordu. Razlogi so bili med drugim pomanjkanje opreme za reševanje življenj in uporaba anestetikov brez recepta.

Prav tako ni bil registriran pri pristojnih britanskih zdravstvenih regulatorjih, pripravki, ki jih je uporabljal, pa niso imeli dovoljenja za uporabo v Združenem kraljestvu. Zaradi smrti Alice Webb so ga preiskovali zaradi suma uboja iz hude malomarnosti. Vendar je leta 2026 umrl, zato kazenskega postopka proti njemu niso mogli nadaljevati.