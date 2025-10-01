Mati posnela grozljivi poskus umora treh otrok: »Ne zmorem več« (VIDEO)

Shaniece Willingham se sooča s tožbo za poskus umora, potem ko je po poročanju skušala utopiti sebe in svoje otroke, stare 3 leta, 2 leti in najmlajšega starega 8 mesecev. 24-letna Američanka, doma iz Floride se sooča z več obtožbami, potem ko je po poročanju odpeljala otroke k bazenu, da bi jih utopila — dogodek pa je posnela in delila na Instagramu.

Po navedbah policije okrožja Hillsborough so Shaniece Willingham skupaj z otroki rešili družinski člani v incidentu, ki se je zgodil v sredo, 24. septembra. Otroke so po rešitvi odpeljali v bližnji dom.

Policisti so se odzvali ob 1:28 zjutraj in našli Willinghamovo na bazenskem pomolu.

Na noč incidenta se je Willinghamova po telefonu sprla z očetom svojih otrok, Theophilusom Williamsom, medtem ko je poskušala posredovati njena mati. Kasneje se je sprla tudi z materjo, Sherrisse McCray, ko jo je ta prosila, naj odide.

Willinghamova je nato poklicala Williamsa, naj pride po otroke, medtem ko bo sama poiskala rešitve zase. Williams je po poročanju odvrnil, da »ga boli k … in da ne bo nič storil.«

Otroke in sebe pripela z vrvjo

Nato je Willinghamova otroke odpeljala do bazena in po poročanju na Instagramu delila, da se počuti nemočno, ker otroci ne prejemajo ustrezne oskrbe. Povedala je, da je to njeno »zadnje slovo in da ne zmore več,« so navedle oblasti.

Priznala naj bi tudi, da »ljubi otroke, a jih ne more pustiti, ker jih nihče ne more oskrbeti, in da bodo varni pri Bogu.« Ko je prišla do bazena, je mater poklicala prek FaceTime in ji pokazala, kje se nahaja. Nato je otroke in sebe pripela z vrvjo, da bi bili »vezani skupaj.«

Ko je opazila, da se bliža vozilo, je po navedbah oblasti »potisnila vse tri otroke in sebe v bazen v poskusu, da bi jih ubila«.

Policija je sporočila, da so otroke rešili družinski člani, ki so pohiteli na kraj dogodka, zaskrbljeni zaradi videa. Otroci so po navedbah policije utrpeli hude poškodbe.

Willinghamova se sooča s tremi obtožbami poskusa umora z umorom prve stopnje.

»Incident je neizmerno grozljiv,« je povedal šerif Chad Chronister. »Strah in izdaja, ki ju ti nedolžni otroci občutijo s strani osebe, ki naj bi jih ljubila, skrbela za njih in jih varovala, je nepredstavljiva. To ni bil klic na pomoč; bil je premišljen akt krutosti. Duševne težave morda pojasnjujejo dejanja, a opravičila ni. Ti otroci so bili izdani s strani lastne matere, in le hitra reakcija družine jih je ohranila pri življenju.«

Willinghamova naj bi se prihodnji teden pojavila na predobravnavnem zaslišanju, spletni sodni zapisi pa ne kažejo podatkov o priznanju krivde, poroča People.

