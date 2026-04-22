Mati s tremi otroki skočila v globino! Umrli vsi razen 5-letnice, ki se bori za življenje (VIDEO)

V italijanskem mestu Catanzaro se je ponoči odvila pretresljiva drama, ki je pretresla vso državo. 46-letna ženska je s tretjega nadstropja stanovanjskega bloka v globino vrgla svoje tri otroke, nato pa skočila še sama. Mati ter štiriletni sin in štirimesečna hči so umrli na kraju nesreče, tretji otrok, petletna deklica, pa se v kritičnem stanju bori za življenje na oddelku za intenzivno nego.

Preiskovalci pod vodstvom državne tožilke Grazielle Viscomi trenutno delajo s hipotezo o umoru in samomoru. Čeprav vse kaže na zavestno dejanje matere, forenziki in policija preverjajo vse okoliščine, vključno s posnetki nadzornih kamer, da bi popolnoma izključili morebitno vpletenost tretjih oseb. Sosedje so žrtev opisali kot mirno in globoko verno osebo, ki je bila aktivna v lokalni župniji; ko so reševalci prispeli na kraj dogodka, naj bi v roki celo držala rožni venec.

Tožilstvo je potrdilo, da je imela 46-letnica že v preteklosti določene psihične težave. Po prvih informacijah naj bi trpela za blažjo obliko depresije, ki se je razvila po rojstvu najmlajše hčerke. Preiskava se nadaljuje, da bi natančneje razjasnili motive za to nerazumljivo dejanje, ki ga oblasti neposredno povezujejo z njenim duševnim stanjem.

V času tragedije je bil v stanovanju tudi ženin soprog, ki pa je dogajanje prespal. Zbudil se je šele ob hrupu, in ko je ugotovil, da je stanovanje prazno, je na ulici naletel na grozljiv prizor. Poleg policije in forenzikov sta si prizorišče ogledali tudi tožilka in vodja mobilne policijske enote, ki bosta vodili nadaljnje postopke.