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PRETRESLJIV PRIMER

Mati v avtomobilu pozabila 20-mesečno deklico, kljub hitri reanimaciji je umrla

Tožilstvo proti materi vodi preiskavo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Kaja Grozina
 18. 6. 2026 | 18:05
2:48
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Nemčijo pretresa tragična smrt 20-mesečne deklice, ki je več ur ostala ujeta v avtomobilu. Dogodek se je zgodil v mestu Schorndorf v zvezni deželi Baden-Württemberg, policija in tožilstvo pa sta že začela preiskavo okoliščin nesreče, poroča hrvaški Index. Po doslej znanih informacijah je otroka v vozilu pozabila 44-letna mati. Deklica naj bi v parkiranem avtomobilu ostala več ur, mati pa jo je našla šele v popoldanskem času, ko je bilo že prepozno.

Na kraj dogodka so nemudoma prihitele reševalne službe in začele oživljanje, vendar je deklica umrla. Natančen vzrok smrti bo pokazala obdukcija, ki so jo odredili pristojni organi. Nemško državno tožilstvo v Stuttgartu je potrdilo, da proti materi vodi preiskavo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Preiskovalci za zdaj ne razkrivajo, kako je lahko prišlo do tragedije in zakaj je otrok ostal v avtomobilu tako dolgo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Primer je znova opozoril na nevarnosti, ki jih predstavljajo visoke temperature v zaprtih vozilih. Tudi ob zmernem vremenu lahko temperatura v avtomobilu v zelo kratkem času doseže smrtno nevarne vrednosti, še posebej za majhne otroke, katerih telo se pregreje bistveno hitreje kot pri odraslih. Kriminalisti poudarjajo, da preiskava še poteka in da bodo podrobnosti dogodka znane po zaključku vseh forenzičnih in preiskovalnih postopkov.

Vedno dodatno preverite vozilo 

Strokovnjaki že vrsto let opozarjajo, da je lahko puščanje otrok v avtomobilu usodno tudi takrat, ko zunanje temperature niso ekstremno visoke. Notranjost vozila se namreč na soncu segreva izjemno hitro, temperatura pa lahko v kratkem času doseže smrtno nevarne vrednosti. Otroško telo se pregreje precej hitreje kot telo odraslega človeka, zato lahko že razmeroma kratek čas v zaprtem vozilu povzroči vročinski udar, odpoved organov in celo smrt.

Prav zato varnostne organizacije in pediatri staršem svetujejo, naj ob vsakem izstopu iz vozila preverijo zadnje sedeže, tudi če so prepričani, da otroka ni v avtomobilu. V zadnjih letih so številni proizvajalci avtomobilov začeli vgrajevati tudi sisteme za opozarjanje na prisotnost otrok na zadnjih sedežih, saj se podobne tragedije žal še vedno dogajajo po vsem svetu.

Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da do takšnih primerov pogosto ne pride zaradi brezbrižnosti, temveč zaradi trenutka nepazljivosti, spremembe vsakodnevne rutine ali stresa. Prav zato je pomembno, da starši razvijejo navado dodatnega preverjanja vozila, preden ga zapustijo.

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