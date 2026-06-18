Mati v avtomobilu pozabila 20-mesečno deklico, kljub hitri reanimaciji je umrla

Nemčijo pretresa tragična smrt 20-mesečne deklice, ki je več ur ostala ujeta v avtomobilu. Dogodek se je zgodil v mestu Schorndorf v zvezni deželi Baden-Württemberg, policija in tožilstvo pa sta že začela preiskavo okoliščin nesreče, poroča hrvaški Index. Po doslej znanih informacijah je otroka v vozilu pozabila 44-letna mati. Deklica naj bi v parkiranem avtomobilu ostala več ur, mati pa jo je našla šele v popoldanskem času, ko je bilo že prepozno.

Na kraj dogodka so nemudoma prihitele reševalne službe in začele oživljanje, vendar je deklica umrla. Natančen vzrok smrti bo pokazala obdukcija, ki so jo odredili pristojni organi. Nemško državno tožilstvo v Stuttgartu je potrdilo, da proti materi vodi preiskavo zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti. Preiskovalci za zdaj ne razkrivajo, kako je lahko prišlo do tragedije in zakaj je otrok ostal v avtomobilu tako dolgo.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Primer je znova opozoril na nevarnosti, ki jih predstavljajo visoke temperature v zaprtih vozilih. Tudi ob zmernem vremenu lahko temperatura v avtomobilu v zelo kratkem času doseže smrtno nevarne vrednosti, še posebej za majhne otroke, katerih telo se pregreje bistveno hitreje kot pri odraslih. Kriminalisti poudarjajo, da preiskava še poteka in da bodo podrobnosti dogodka znane po zaključku vseh forenzičnih in preiskovalnih postopkov.