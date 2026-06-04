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TRAGIČNA NESREČA

Maturant umrl pred očetovimi očmi: med kajakaškim izletom ga je zadela strela

Le nekaj dni po zaključku šolanja so njegove sanje o študiju in samostojni prihodnosti ugasnile.
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
K. G.
 4. 6. 2026 | 20:27
1:47
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Na Floridi se je zgodila pretresljiva tragedija, v kateri je življenje izgubil 18-letni Michael Aiden Vargas. Mladeniča je med kajakaškim izletom po reki Blackwater zadela strela, posledice pa so bile usodne. Nesreča se je zgodila 31. maja okoli poldneva. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je silovit udar strele mladega kajakaša vrgel iz plovila v reko, kjer je izginil pod gladino.

Dogodek je videl njegov oče in več zaposlenih v bližnji rekreacijski mornariški službi. Takoj po nesreči so sprožili iskalno akcijo in obvestili pristojne službe. Obvestilo o pogrešanem kajakašu so reševalci prejeli ob 12.25, v iskanje pa se je vključilo več reševalnih ekip. Po obsežni akciji so Michaela našli v vodi, vendar mu niso mogli več pomagati. Na kraju so lahko le potrdili njegovo smrt.

Mladenič je pred kratkim zaključil srednješolsko izobraževanje in načrtoval nadaljevanje šolanja na tehničnem programu za ogrevalne in klimatske sisteme. Družina in prijatelji ga opisujejo kot vedrega, srčnega in aktivnega fanta, ki je oboževal naravo ter preživljanje časa na vodi. V osmrtnici so zapisali, da je umrl med dejavnostjo, ki jo je imel najraje. Michael je za seboj pustil starša Michaela in Alicio, sestri Briano in Marisso ter številne prijatelje. Med bližnjimi bo ostal v spominu tudi po svojem življenjskem motu, ki ga je pogosto ponavljal: »Življenje je prekratko, da bi ga zapravljali.« 

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