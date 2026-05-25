Med aretiranimi zaradi brutalnega pretepanja pomorščaka tudi nekdanji MMA borec

Primorsko-goranska policija je po tem, ko je v petek aretirala štiri osebe zaradi napada na tujega pomorščaka na Reki v začetku februarja, včeraj objavila, da je nad četverico zaključila kriminalistično preiskavo. V noči na 1. februar letos so napadalci na Reka tujega pomorščaka, kot je objavila hrvaška policija, poškodovali ter mu ukradli mobilni telefon in denar. Po nudeni zdravniški pomoči je pomorščak vložil kazensko ovadbo pri hrvaški policiji, vendar ni mogel z gotovostjo določiti točne lokacije napada, preden je skupaj z ostalimi člani posadke izplul iz reškega pristanišča. Policija je dodala tudi, da kraj dogodka ni bil pokrit z videonadzorom javnega prostora. Zaradi tega storilcev niso mogli odkriti. Toda štiri mesece pozneje v javnost, po napadu na tujca v Zagreb, pride tudi posnetek brutalnega pretepanja na Reki.

Policija je takrat objavila, da niso vedeli za obstoj posnetka brutalnega napada, ki je zgrozil javnost. V petek so aretirali dva mladeniča in dve dekleti, včeraj pa so objavili tudi, da so nad njimi zaključili kriminalistično preiskavo.

Policija pridržala četverico

»Ugotovljeno je bilo, da so 31. januarja okoli 23.55 fizično napadli 25-letnega državljana Sirije, ki je prejel več udarcev v glavo in telo, pri tem pa so mu ukradli denar in mobilni telefon. Dva osumljenca (18, 19) sta storila kaznivi dejanji poskusa umora in ropa, dve 18-letni osumljenki pa bremenijo napeljevanja k storitvi kaznivega dejanja poskusa umora ter kaznivega dejanja ropa,« piše v sporočilu. Aretiranim so preiskali tudi stanovanja, pri 19-letniku pa so našli predmete, ki spadajo v kategorijo A oziroma prepovedano orožje.

Posnetek je zgrozil javnost. Dva zamaskirana mladeniča sta moškega podrla na tla, ga udarjala z rokami in nogami ter skakala po njem, medtem ko je nepremično ležal na tleh. V ozadju so se slišali ženski glasovi, eno od deklet pa naj bi se med napadom smejalo. V nekem trenutku eden od napadalcev izreče: »Samo da nam ne umre.« Nekdanji MMA borec je treniral v več klubih, njegovi nekdanji trenerji pa so bili zgroženi, ko so izvedeli za nasilniško vedenje nekdanjega člana njihovih klubov.

Napadalec prihaja iz problematične družine in da je nedavno zapustil vojsko. Kot pripovedujejo nekdanji trenerji, jih je njegova mati prosila za pomoč, saj sama z njim ni mogla več obvladati situacije. » Od vse problematične mladine, ki pride k nam, jih 90 odstotkov uspemo usmeriti na pravo pot, jih odmakniti od slabe družbe in slabega vedenja, ter se uspešno socializirajo. Toda za 10 odstotkov ni rešitve, celoten sistem izobraževanja in sociale je odpovedal. Z njim so bile težave že od otroštva. Pri nas je treniral že davno, zdaj že dolgo ni več z nami. Med treningi je moral biti v dvorani vljuden in spoštovati vsa športna pravila ter vedenje,« pravijo trenerji.

O primeru se je po objavi videoposnetka napada odzval tudi hrvaški minister za notranje

Razočarani so in obsojajo takšno vedenje, veseli pa jih, da je med otroki, ki trenirajo, veliko več takih, ki so odlični učenci ter vljudni in dobri otroci, s katerimi ni težav. Na koncu dodajajo, da bi moral že kot otrok dobiti ustrezno pomoč sistema, česar pa ni bilo. O primeru se je po objavi videoposnetka napada odzval tudi hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović, ki je izjavil, da je vsako nasilje nesprejemljivo, ter poudaril, da Hrvaška ne more in ne sme postati družba, ki bo tolerirala brutalnost. Županja Reke Iva Rinčić je izjavila, da jo je divjaštvo zgrozilo in da mora Reka ostati varno mesto za vsakega človeka. Posnetek, ki je pretresel javnost, je komentirala z besedami:

»Zgrožena sem nad takšnim divjaštvom, ki ni in ne sme biti obraz Reke. Mi smo mesto, ki je bilo od nekdaj dom ljudem različnih narodnosti, jezikov in kultur ter je prav na tej odprtosti gradilo svojo identiteto. Zato vsako nasilje, še posebej tisto, motivirano s sovraštvom, nestrpnostjo ali občutkom večvrednosti nad drugim in šibkejšim, predstavlja neposreden udarec vrednotam, ki jih Reka živi in varuje,« je navedla reška županja, poroča 24sata.hr.