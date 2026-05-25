  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GROZLJIVKA NA REKI

Med aretiranimi zaradi brutalnega pretepanja pomorščaka tudi nekdanji MMA borec

Nekdanji MMA borec osumljen poskusa umora na Reki.
Fotografija je simbolična. FOTO: Depositphotos
Fotografija je simbolična. FOTO: Depositphotos
A. G.
 25. 5. 2026 | 17:30
4:33
A+A-

Primorsko-goranska policija je po tem, ko je v petek aretirala štiri osebe zaradi napada na tujega pomorščaka na Reki v začetku februarja, včeraj objavila, da je nad četverico zaključila kriminalistično preiskavo. V noči na 1. februar letos so napadalci na Reka tujega pomorščaka, kot je objavila hrvaška policija, poškodovali ter mu ukradli mobilni telefon in denar. Po nudeni zdravniški pomoči je pomorščak vložil kazensko ovadbo pri hrvaški policiji, vendar ni mogel z gotovostjo določiti točne lokacije napada, preden je skupaj z ostalimi člani posadke izplul iz reškega pristanišča. Policija je dodala tudi, da kraj dogodka ni bil pokrit z videonadzorom javnega prostora. Zaradi tega storilcev niso mogli odkriti. Toda štiri mesece pozneje v javnost, po napadu na tujca v Zagreb, pride tudi posnetek brutalnega pretepanja na Reki.

Policija je takrat objavila, da niso vedeli za obstoj posnetka brutalnega napada, ki je zgrozil javnost. V petek so aretirali dva mladeniča in dve dekleti, včeraj pa so objavili tudi, da so nad njimi zaključili kriminalistično preiskavo.

Policija pridržala četverico

»Ugotovljeno je bilo, da so 31. januarja okoli 23.55 fizično napadli 25-letnega državljana Sirije, ki je prejel več udarcev v glavo in telo, pri tem pa so mu ukradli denar in mobilni telefon. Dva osumljenca (18, 19) sta storila kaznivi dejanji poskusa umora in ropa, dve 18-letni osumljenki pa bremenijo napeljevanja k storitvi kaznivega dejanja poskusa umora ter kaznivega dejanja ropa,« piše v sporočilu. Aretiranim so preiskali tudi stanovanja, pri 19-letniku pa so našli predmete, ki spadajo v kategorijo A oziroma prepovedano orožje.

Posnetek je zgrozil javnost. Dva zamaskirana mladeniča sta moškega podrla na tla, ga udarjala z rokami in nogami ter skakala po njem, medtem ko je nepremično ležal na tleh. V ozadju so se slišali ženski glasovi, eno od deklet pa naj bi se med napadom smejalo. V nekem trenutku eden od napadalcev izreče: »Samo da nam ne umre.« Nekdanji MMA borec je treniral v več klubih, njegovi nekdanji trenerji pa so bili zgroženi, ko so izvedeli za nasilniško vedenje nekdanjega člana njihovih klubov.

Napadalec prihaja iz problematične družine in da je nedavno zapustil vojsko. Kot pripovedujejo nekdanji trenerji, jih je njegova mati prosila za pomoč, saj sama z njim ni mogla več obvladati situacije. » Od vse problematične mladine, ki pride k nam, jih 90 odstotkov uspemo usmeriti na pravo pot, jih odmakniti od slabe družbe in slabega vedenja, ter se uspešno socializirajo. Toda za 10 odstotkov ni rešitve, celoten sistem izobraževanja in sociale je odpovedal. Z njim so bile težave že od otroštva. Pri nas je treniral že davno, zdaj že dolgo ni več z nami. Med treningi je moral biti v dvorani vljuden in spoštovati vsa športna pravila ter vedenje,« pravijo trenerji.

O primeru se je po objavi videoposnetka napada odzval tudi hrvaški minister za notranje

Razočarani so in obsojajo takšno vedenje, veseli pa jih, da je med otroki, ki trenirajo, veliko več takih, ki so odlični učenci ter vljudni in dobri otroci, s katerimi ni težav. Na koncu dodajajo, da bi moral že kot otrok dobiti ustrezno pomoč sistema, česar pa ni bilo. O primeru se je po objavi videoposnetka napada odzval tudi hrvaški minister za notranje zadeve Davor Božinović, ki je izjavil, da je vsako nasilje nesprejemljivo, ter poudaril, da Hrvaška ne more in ne sme postati družba, ki bo tolerirala brutalnost. Županja Reke Iva Rinčić je izjavila, da jo je divjaštvo zgrozilo in da mora Reka ostati varno mesto za vsakega človeka. Posnetek, ki je pretresel javnost, je komentirala z besedami:

»Zgrožena sem nad takšnim divjaštvom, ki ni in ne sme biti obraz Reke. Mi smo mesto, ki je bilo od nekdaj dom ljudem različnih narodnosti, jezikov in kultur ter je prav na tej odprtosti gradilo svojo identiteto. Zato vsako nasilje, še posebej tisto, motivirano s sovraštvom, nestrpnostjo ali občutkom večvrednosti nad drugim in šibkejšim, predstavlja neposreden udarec vrednotam, ki jih Reka živi in varuje,« je navedla reška županja, poroča 24sata.hr.

Več iz teme

HrvaškapolicijanasiljenapadMMA borecposkusumora
ZADNJE NOVICE
18:31
Šport  |  Športni trači
POŠKODBE GLAVE

Nekdanji nogometni reprezentant udeležen v hudi prometni nesreči! Zdaj se bori za življenje (FOTO)

Z izjavami podpore so se že oglasili njegovi nekdanji klubi.
25. 5. 2026 | 18:31
18:27
Novice  |  Svet
MAGNIFICA HUMANITAS

Kaj prinaša novi dokument papeža Leona XIV., o katerem govori ves svet?

Papež opozarja na nevarnost, da bi se tehnološka moč nakopičila v rokah redkih posameznikov, kar bi še povečalo razkorak med vključenimi in izključenimi iz digitalne revolucije.
25. 5. 2026 | 18:27
18:21
Bulvar  |  Zanimivosti
PRIVABLJA MNOŽICE OBISKOVALCEV IN SELFIJE

Plavolasi albino bivol, ki so ga poimenovali Donald Trump, je postal prava zvezda (FOTO)

Bivol s Trumpovo pričesko je postal prava viralna senzacija.
25. 5. 2026 | 18:21
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Ne morejo prodati hiše, slišijo korake: vse več Slovencev kliče energijske čistilce

Zakaj ljudje naročajo energijsko čiščenje doma? Urška Puš razkriva primere hotelov, težkih hiš in razlogov, zakaj pomoč išče vse več ljudi.
25. 5. 2026 | 18:00
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTRO

Zvezdni odsev: manj hitenja, več urejenosti in fokusa na detajle

Astrološka napoved za torek, 26. maj.
Delo UI25. 5. 2026 | 18:00
17:45
Novice  |  Slovenija
OKUSI TRADICIJE

Bernarda Kump ohranja belokranjsko dediščino: »Kruh ne uspe, če si slabe volje« (FOTO)

S predanostjo ohranja belokranjsko kulinarično dediščino ter jo skozi doživetja in recepte deli z obiskovalci.
25. 5. 2026 | 17:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
Promo
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Hrvaška, kjer vas pričakajo kot stare znance

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
22. 5. 2026 | 10:08
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Šport  |  Tekme
DOBRODELNOST

Zakaj bo 1. junij poseben za vse ljubitelje športa?

Kapetan slovenske odbojkarske reprezentance Tine Urnaut je v letu 2026 ambasador največjega slovenskega športnega dobrodelnega projekta Botrstvo v športu.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 12:47
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
DOPUST

Hrvaška, kjer vas pričakajo kot stare znance

Vedno več ljudi na dopustu išče manjše kraje, domačnost in gostitelje, ki jim pokažejo svojo Hrvaško.
22. 5. 2026 | 10:08
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
SPA TURIZEM

Nova definicija poletnega luksuza pri sosedih

Na vsakih družinskih počitnicah obstaja trenutek, ko mora nekdo popustiti.
20. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
EKOLOGIJA

Poznate žabico, ki vam razkrije, ali je voda čista?

Če imamo srečo, da zagledamo urha, malo sivorjavo žabo z zenicami v srčasti obliki, potem vemo, da smo ob čistih obrežjih rek, tolmunov in mlak.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:18
Promo
Novice  |  Slovenija
E-MOBILNOST

Koliko električnih vozil vaše podjetje sploh potrebuje?

Pred prehodom na e-mobilnost je treba preveriti nekaj vprašanj. Na brezplačnem webinarju Petrolovi strokovnjaki razkrivajo, kako se lotiti tega po korakih.
22. 5. 2026 | 10:19
Promo
Novice  |  Slovenija
NA POMOČ

Scenarij, ki ga na poti v tujino nihče ne želi doživeti

Ko se nam na dopustu daleč od doma pokvari avto ali se pripeti prometna nezgoda, nam veliko preglavic povzroči organizacija pomoči in nadaljevanje poti.
15. 5. 2026 | 10:04
Promo
Lifestyle  |  Izlet
KONCERTI

Trije veliki orkestri, tri glasbene tradicije, en festival

V drugi polovici avgusta in začetku septembra bo Ljubljana znova prizorišče vrhunskih orkestrskih gostovanj.
20. 5. 2026 | 09:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Kaj je vzrok za bolečino v kolku?

Bolečine v kolku lahko kažejo na resno težavo. Zakaj jih ne smemo ignorirati in kdaj je čas za obisk fizioterapevta?
19. 5. 2026 | 08:54
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Zakaj vse več manjših podjetij spreminja način poslovanja?

Natečaj SME EnterPRIZE spodbuja podjetja k trajnostnim odločitvam, ki jim danes pogosto prinašajo več odpornosti, boljši ugled in nove poslovne priložnosti.
22. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLUH

Ko postanejo pogovori v hrupu naporni

Težave s sluhom se razvijajo postopoma, zato jih marsikdo dolgo zanika. Na kaj velja biti pozoren in zakaj je pomembno ukrepati pravočasno.
25. 5. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Ko se povežejo ikoničen okus, znana znamka in prepoznaven glas

Ko se srečajo 80-letna tradicija, inovativnost sodobnega podjetništva in najbolj zgovoren obraz slovenskega medijskega prostora, nastane nekaj legendarnega.
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PIKNIK SEZONA

Zvezde vsake mize na prostem, zaradi katerih piknik zares zaživi

Sezona piknikov je v polnem zamahu. Slovenci imamo nekaj nepisanih pravil, ki se prenašajo iz roda v rod in jih vsi brez ugovarjanja spoštujemo.
25. 5. 2026 | 13:02
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Ali je zdaj pravi trenutek za nakup stanovanja?

Aktivna igralca v gradnji in prodaji stanovanj svetujeta, kako se obnašati na nepremičninskem trgu.
25. 5. 2026 | 10:28
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
TVEGANJA

Podpisali ste posel, denarja pa ni: kaj zdaj?

Strokovno upravljanje tveganj in terjatev v negotovih razmerah podjetjem pomaga ohranjati stabilnost in varnost poslovanja.
20. 5. 2026 | 09:04
Promo
Novice  |  Svet
PREHRANSKA INDUSTRIJA

Zakaj prehranska industrija postaja strateška panoga prihodnosti

Panvita in BOSQAR INVEST imata odgovor na izziv, ki ga Evropa še ni rešila
Promo Slovenske novice25. 5. 2026 | 13:45
Promo
Novice  |  Slovenija
DEMENCA

Druženje in vaje za spomin v Centru dejavnosti Spominčica

Spominčica – Alzheimer Slovenija že vrsto let skrbi za podporo osebam z demenco in njihovim svojcem ter si prizadeva za bolj kakovostno življenje vseh, ki se srečujejo z demenco.
25. 5. 2026 | 14:59
Novice  |  Slovenija
PISARNE

Nova pravila poslovnih stavb: zaposleni potrebujejo več kot le mizo in stol

Trendom se morajo prilagajati tudi poslovne nepremičnine, pri čemer je pomembna dostopnost in možnost parkiranja.
25. 5. 2026 | 10:45
Promo
Novice  |  Slovenija
KOVINSKI IZDELKI

Podjetje iz Grosuplja, ki ga globalni naročniki dobro poznajo

Zakaj evropske industrijske znamke proizvodnjo zaupajo majhnemu podjetju iz Grosuplja?
22. 5. 2026 | 10:10
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
NA VRTU

Vzgojimo slastne paradižnike

Kakovostna sadika, pravilno sajenje in redno dognojevanje odločajo o dobrem pridelku.
Promo Slovenske novice21. 5. 2026 | 13:02
Novice  |  Slovenija
PRENOVA DOMA

Najprej sanacija, čez dve leti pa sledi urgentni klic

Z arhitektko, neodvisnim energetskim svetovalcem in direktorjem podjetja Lunos smo se pogovarjali o izzivih trajnostne gradnje in bivanja.
25. 5. 2026 | 10:37
Novice  |  Slovenija
ŠKODE V STANOVANJIH

Spori med sosedi so se razplamteli

Največ škod še vedno povzročajo izlivi vode, ki jih zavarovanje ne krije vedno, krepijo pa se drugi vzroki.
25. 5. 2026 | 10:31
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLAŠEVANJE

Kdo je zmagal v Portorožu?

SOF je v svoji 35. izdaji v Portorožu znova potrdil, da ne gre zgolj za pregled najboljših del preteklega leta, temveč za osrednji nacionalni forum.
19. 5. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA PRAVILA IGRE

Ste tudi vi med tistimi najbolj ogroženimi?

Lokacija podatkov ni dovolj. Pomembno je tudi, kje jih obdelujejo, kdo do njih dostopa in kako jih varuje celovita digitalna suverenost.
Promo Slovenske novice22. 5. 2026 | 08:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
BOLEČINE

Bolečina v rami po petdesetem ni le del staranja

Rama se z leti spreminja pri vsakem od nas. Bolečina, slabši spanec in izguba moči niso nekaj, kar bi morali preprosto sprejeti kot neizogiben del staranja.
20. 5. 2026 | 09:13
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA

Bodo tudi v Sloveniji kmalu nehali dostavljati pisma? (video)

Paketna dostava postaja osrednji del poslovanja Pošte Slovenije, ki se pospešeno prilagaja novim navadam uporabnikov in digitalni prihodnosti.
25. 5. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Novice  |  Svet
INOVACIJE

To je obljubljena dežela za vedno več Slovencev

Od zelenih tehnologij do umetne inteligence: zakaj vse več podjetij priložnosti za rast išče tik čez mejo.
22. 5. 2026 | 09:36
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOMAČE PASME

Pasme, ki izginjajo skupaj s slovensko krajino (video)

Slovenija prek državnega programa varuje domače pasme živali, ki ohranjajo krajino, biotsko pestrost in genetski potencial za prihodnost.
19. 5. 2026 | 09:23
Promo
Novice  |  Slovenija
DOMAČE OMREŽJE

Bo domača elektrika zdržala električni avtomobil?

Strah pred požarom, preobremenjenim omrežjem in prazno baterijo je še vedno pogost. V praksi je razvoj e-mobilnosti šel precej dlje, kot si večina predstavlja.
22. 5. 2026 | 10:38
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki