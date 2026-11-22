V kraju Drnek v občini Orle nedaleč od Zagreba je v soboto, 21. novembra, odjeknila eksplozija, potem ko je 25-letni voznik traktorja med urejanjem zemljišča zapeljal čez odvrženo eksplozivno sredstvo. Traktor je bil poškodovan, mladenič pa jo je po poročanju hrvaških medijev odnesel brez poškodb.

Kot je sporočila zagrebška policija, je 25-letnik popoldne s traktorjem mulčil zeleno površino, poraščeno z grmovjem in nizkim rastlinjem. Na delu zemljišča so bili odloženi tudi odpadki. Ko je s traktorjem zapeljal čeznje, se je aktiviralo neznano eksplozivno sredstvo. Sledila je eksplozija, ki je poškodovala vozilo.

Stopil s traktorja in zagledal še eno bombo

Pravo presenečenje pa je sledilo šele po eksploziji. Ko je mladenič sestopil s poškodovanega traktorja, je v bližini opazil še eno neeksplodirano eksplozivno sredstvo. Policisti domnevajo, da je šlo za ročno bombo. Na kraj so prišle usposobljene osebe, ki so nevarni predmet varno odstranile. Kriminalistična preiskava dogodka še poteka, za zdaj pa ni znano, kdo je eksplozivna sredstva odvrgel na zemljišče in koliko časa so tam ležala.

Zagrebška policija je ob dogodku opozorila na nevarnosti, ki jih predstavljajo neustrezno odvrženo orožje, strelivo in eksplozivna sredstva. Na Hrvaškem že več let poteka akcija Manj orožja, manj tragedij, v okviru katere lahko državljani prostovoljno predajo nezakonito orožje in eksploziv brez kazenskih ali prekrškovnih posledic.

Policisti posebej opozarjajo, naj ljudje takšnih predmetov ne prevažajo sami na policijsko postajo, saj bi se lahko med premikanjem aktivirali. Namesto tega naj pokličejo policijo in prepustijo varno odstranitev usposobljenim strokovnjakom.