OD ODGOVORNOSTI NI BEŽAL

Med gledanjem porničev hčerko pustil umreti

Christopher Scholtes naj bi škodoval tudi svoji prvi hčerki. Na dan, ko bi se moral zglasiti v zaporu, je storil samomor.
A. B.
 11. 11. 2025 | 08:05
»Kolikokrat sem ti že rekla, da otrok ne zapiraj v avtomobil?!« je, potem ko je bilo že prepozno, lahko le še nemočno svojemu 37-letnemu možu Christopherju Scholtesu sporočila Erika Scholtes. »Draga, oprosti. Ne vem, kako se je to lahko zgodilo. Ubil sem najinega otroka. To ne more biti res,« ji je odgovoril.

Zgodilo se je 7. julija lani, ko se je Christopher z dveletno hčerko Parker pripeljal pred hišo v ameriški zvezni državi Arizona. Zunaj je bilo takrat neznosnih 38 stopinj Celzija. Deklice ni vzel s seboj v hišo, ampak jo je pustil spati v vozilu. Sam je šel lepo na hladno in se začel sproščati; cele tri ure je gledal pornografijo, igral videoigrice in pil pivo.

Da je deklica v močno pregretem avtu, je šele ob prihodu domov ugotovila Erika, po poklicu anesteziologinja. Toda Parker je bila takrat že mrtva. Christopher se je branil, da je za deklico pustil prižgano klimatsko napravo v avtu, a priznal, da je vedel, da se bo po 30 minutah samodejno izklopila. Od odgovornosti ni bežal, letos oktobra je priznal krivdo za umor druge stopnje, 5. novembra pa bi se moral zglasiti v zaporu, kjer bi počakal na razglasitev sodbe. Grozilo mu je do 30 let zapora. A si je še istega dne vzel življenje.

Proti njemu je le nekaj dni prej odškodninsko tožbo vložila njegova 17-letna hčerka iz prvega zakona. V njej je po poročanju New York Posta trdila, da ji je oče ustvaril dom, poln »ponavljajoče se fizične, čustvene in psihične zlorabe«. In da se zaradi tega bori z depresijo in posttravmatsko stresno motnjo. Skupaj s sestro je preiskovalcem razkrila, kako ju je rutinsko puščal v avtomobilu, ko sta bili stari le nekaj let. Najstnica je očeta obtožila tudi goljufije, češ da je bil njen skrbnik le na papirju, medtem ko je živela s svojo zdaj že pokojno materjo. In vse le za to, da bi si lahko pridobil finančne koristi.

