Med kupčijo pretentali slovenskega drogeraškega kurirja, eden od kupcev skočil skozi okno: to so mu podtaknili namesto denarja

Na Dunaju se je v četrtek zvečer odvila nenavadna kriminalna zgodba, v kateri sta se znašla tudi dva slovenska državljana. Policisti so med preiskavo trgovine z drogami naleteli na kupčijo, pri kateri so nameravali kupci prodajalca ogoljufati. Dogajanje se je končalo s poskusom pobega skozi okno, posredovanjem specialne enote Cobra in šestimi aretacijami.

Kot poročajo avstrijski mediji, se je vse skupaj začelo v stanovanju v dunajskem okrožju Meidling, nedaleč od ulice Eichenstraße. Tam se je v četrtek okoli 19.20 sestal 47-letni slovenski državljan, ki naj bi deloval kot kurir za prevoz drog, s tremi domnevnimi kupci, starimi 25, 28 in 35 let. Predmet kupčije je bila precejšnja količina prepovedanih drog: 2,103 kilograma marihuane in 1,183 kilograma kokaina. Njihova skupna ulična vrednost naj bi znašala približno 120.000 evrov.

Namesto denarja so mu podtaknili plastične vrečke

Toda trije kupci so imeli očitno drugačne načrte. Namesto dogovorjene vsote denarja so kurirju izročili zavoj, ki je bil na prvi pogled videti kot sveženj gotovine. V resnici pa so bile v njem zgolj plastične vrečke. Policisti so pozneje pojasnili, da so osumljeno skupino spremljali že nekaj časa. Tako so izvedeli tudi za načrtovano srečanje in se odločili, da bodo vpletene prijeli med samo kupčijo.

Med osumljenimi kupci so bili 28-letni Maročan, 25-letni Sirec in 35-letni Slovenec. Slednji torej ni bil edini slovenski državljan, vpleten v dogajanje. Ko je 28-letnik po predaji poskušal pobegniti z drogami, je skočil skozi okno stanovanja. Toda pobeg se je končal praktično takoj, saj je pristal naravnost v rokah pripadnikov specialne policijske enote Cobra. Policisti so na kraju prijeli vse štiri moške, zasegli prepovedane droge in 3800 evrov gotovine.

S tem pa policijske akcije še ni bilo konec. Približno uro pozneje so pripadniki Cobre posredovali še v dunajskem okrožju Leopoldstadt, natančneje v predelu Stuwerviertel. Tam so nasilno odprli vrata stanovanja 36-letnega maroškega državljana, za katerega preiskovalci sumijo, da je bil naročnik oziroma organizator posla z drogami. Med preiskavo stanovanja so našli dodatnih 442 gramov kokaina in 1150 evrov gotovine. Poleg 36-letnika so prijeli tudi 18-letno Avstrijko, ki je bila takrat v stanovanju.

Po navedbah avstrijskih medijev je mladenki pred prihodom policistov uspelo del kokaina splakniti v straniščno školjko. Njena natančna vloga v domnevni kriminalni združbi še ni pojasnjena, policisti pa domnevajo, da bi lahko bila ena od odjemalk drog.

Šest ljudi ostalo v policijskem pridržanju

V obeh akcijah so policisti skupno zasegli približno 2,1 kilograma marihuane in več kot 1,6 kilograma kokaina. Skupna količina zaseženih drog je tako znašala okoli 3,7 kilograma. Vseh šest osumljencev je bilo v petek še vedno v policijskem pridržanju. Preiskavo vodi dunajska kriminalistična policija, ki ugotavlja tudi, kako dolgo je skupina delovala in kakšne so bile vloge posameznih članov. Po besedah tiskovne predstavnice dunajske policije Julie Schick naj bi bili osumljenci pod drobnogledom preiskovalcev že dlje časa.