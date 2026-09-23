Med nameščanjem razsvetljave v Koloseju zaradi padca z višine umrl 22-letni delavec Andrea (VIDEO)

V rimskem Koloseju je med nameščanjem novega sistema razsvetljave umrl 22-letni delavec. Padel je z višine desetih metrov. Znamenitost, ki je uvrščena na Unescov seznam svetovne dediščine in ki jo letno obišče več kot 15 milijonov ljudi, je trenutno zaprta za obiskovalce, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah dpa je 22-letni moški med delom zgubil ravnotežje in padel v notranjost skoraj 2000 let stare zgradbe v središču italijanske prestolnice. Poskusi oživljanja so bili neuspešni. Do nesreče je prišlo v torek, malo po polnoči.

Preiskava zaradi smrti iz malomarnosti

Tožilstvo je sprožilo preiskavo zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti, vključeni so bili tudi pristojni organi za zdravje in varstvo pri delu, ki so vzeli pod drobnogled, ali so bili kršeni predpisi varstva pri delu. Italijanski minister za kulturo Alessandri Giuli je nesrečno označil za tragični dogodek.

Kolosej je star skoraj 2000 let

Kolosej je bil zgrajen v prvem stoletju našega štetja kot prizorišče gladiatorskih bojev in drugih javnih spektaklov.