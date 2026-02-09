  • Delo d.o.o.
GROŽNJE Z OROŽJEM

Med nujno intervencijo fizično napadel reševalce in jim grozil s puško

Ekipa nujne medicinske pomoči je bila na intervencijo napotena zaradi prijave poskusa samomora.
Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen
Fotografija je simbolična. FOTO: Jure Eržen
Kaja Grozina
 9. 2. 2026 | 20:32
1:58
Policija je bila v petek obveščena o napadu na zaposlene iz Zavoda za nujno medicino Medžimurske županije, ki so bili napoteni na intervencijo zaradi prijave poskusa samomora. Po prihodu na naslov v Brezovcu je iz stanovanjske hiše stopil moški, ki je zdravstvene delavce začel zmerjati, nanje kričati in z grožnjami motiti izvajanje njihovega dela, poroča hrvaški Index. Moški je dejal, da ima v hiši strelno orožje, nato pa je fizično napadel dva člana ekipe, stara 23 in 36 let. Reševalca sta s službenim vozilom pobegnila, zdravniška pomoč pa jima je bila nudena v Splošni bolnišnici Čakovec, kjer so ugotovili lažje telesne poškodbe.

Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Getty Images

Policiste pričakal s puško 

Na kraj dogodka so bili kasneje napoteni tudi policisti. Moški je bil ob njihovem prihodu v vidno razburjenem stanju, v rokah pa je držal predelano puško. Ker se ni odzival na opozorila in zakonite ukaze policistov, so ti uporabili prisilna sredstva ter ga prijeli. Moškega so odpeljali na Policijsko postajo, kjer je bil zdravniško pregledan. Ugotovljeno je bilo, da med postopkom ni utrpel poškodb, zaradi nadaljnjega neprimernega vedenja pa so ga policisti pod spremstvom prepeljali v bolnišnico v Čakovcu.

Na podlagi odredbe Županijskega sodišča v Varaždinu so policisti opravili hišno preiskavo, pri kateri so našli in zasegli predelano strelno orožje ter ločeno kopito. Po zaključeni kriminalistični preiskavi bo zoper 40-letnega moškega podana kazenska ovadba zaradi suma kaznivega dejanja prisile zoper zdravstvenega delavca. Zaradi nezakonitega posedovanja predelanega orožja bo zoper njega uveden tudi prekrškovni postopek pred Občinskim sodiščem v Čakovcu. 

