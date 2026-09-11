Med plovbo v turistični raj so doživele pekel, veliko jih pogrešajo

Na trajektu blizu priljubljenega turističnega središča Coron na Filipinih je izbruhnil požar, pri čemer je umrlo najmanj pet ljudi, še najmanj 87 jih pogrešajo, je sporočila filipinska obalna straža. Plovilo M/V June Aster je zagorelo v sredo zvečer okoli 18.45 približno 2,2 kilometra severovzhodno od kraja Barangay Marcilla na otoku Busuanga. Posnetki obalne straže kažejo trajekt, ki so ga v celoti zajeli plameni.

5 LJUDI je umrlo, najmanj 87 jih pogrešajo.

Po uradnem seznamu je bilo na krovu 134 ljudi, od tega 117 potnikov in 17 članov posadke. Do poznega večera so jih rešili 42, med njimi 38 potnikov in štiri člane posadke. Po poročanju filipinske televizije GMA News so šest rešenih že odpustili iz bolnišnice, trije so bili v kritičnem stanju, 33 pa jih je ostalo na zdravljenju.

Ladja je bila na poti proti Coronu, enemu najbolj obiskanih turističnih območij province Palawan, znanem po apnenčastih otokih, lagunah in potapljaških lokacijah. V reševalni akciji sodelujejo filipinska obalna straža, gasilci, lokalne oblasti in druga plovila na območju, na pomoč je bila napotena tudi ladja obalne straže BRP Suluan.

Vzrok požara še ni znan. FOTO: Afp

Vzrok požara za zdaj ni znan. Oblasti opozarjajo, da se lahko podatki o številu rešenih in pogrešanih še spremenijo, saj iskanje potnikov in članov posadke še poteka. V Coronu so za svojce pogrešanih odprli posebne telefonske linije za informacije o rešenih in hospitaliziranih.

Januarja letos je na Filipinih umrlo 66 ljudi, ko je trajekt z več kot 350 potniki potonil na poti na otok Jolo v južni regiji Mindanao.