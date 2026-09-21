Med ribolovom mu je v palico udarila strela, 70-letnik na kraju mrtev

Nesreča se je zgodila v petek popoldne na skalah v kraju Santa Lucia pri Ostuniju, v pokrajini Brindisi. Upokojeni Marco Galantino je bil ravno na ribolovu s prijateljem, ko se je vreme nenadoma hitro poslabšalo in je območje zajelo močno grmenje. Po prvi rekonstrukciji dogodka je strela udarila v vrh ribiške palice, ki jo je držal 70-letnik. Električni udar ga je vrgel na skale, pri tem pa je utrpel hud udarec v glavo.

Prijatelj je ostal nepoškodovan

Moški, ki je bil z Galantinom, je takoj poklical pomoč. Na kraj so prihiteli policisti in reševalci, vendar 70-letniku kljub poskusom oživljanja niso mogli več pomagati. Kolega v nesreči ni bil poškodovan. Nesreča se je zgodila le kilometer od kraja, kjer je med močnim neurjem oktobra lani že umrl en moški. Takrat je narasla voda odnesla njegov avtomobil v kanal, truplo pa so pozneje našli v bližini obale.