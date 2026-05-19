Med spodnjim perilom Kim Kardashian našli 90 kilogramov kokaina: sodišče obsodilo voznika tovornjaka (FOTO)

Britansko sodišče je 40-letnega voznika tovornjaka Jakuba Jana Konkela obsodilo na 13 let in pol zaporne kazni, potem ko je v pošiljki oblačil tihotapil večjo količino kokaina, vrednega približno 9,4 milijona dolarjev. Po navedbah britanske Nacionalne agencije za kriminal je Konkel septembra lani iz Nizozemske v Združeno kraljestvo prevažal 28 palet oblačil znamke Skims, ki jo je ustanovila Kim Kardashian. Na meji v angleški grofiji Essex so ga ustavili mejni organi.

Kokain, skrit med pošiljko spodnjega perila, so odkrili mejni organi. FOTO: Policija

Preiskava je pokazala, da je Konkel med potjo prevzel približno 90 kilogramov kokaina, ki ga je skril v posebej prirejen prostor v zadnjih vratih tovornjaka. Droga je bila razdeljena v pakete po en kilogram. Oblasti so poudarile, da je bila pošiljka oblačil sicer povsem zakonita in da niti izvoznik niti uvoznik nista bila povezana s tihotapljenjem. Konkel je sprva zanikal kakršnokoli vpletenost, kasneje pa priznal, da je za prevoz droge pristal v zameno za plačilo v višini 4500 evrov.

Voznik Jakub Jan Konkel. FOTO: Policija

Na sodišču v Chelmsfordu so ga obsodili zaradi tihotapljenja prepovedanih drog. Predstavniki preiskovalnih organov so ob tem poudarili, da organizirane kriminalne združbe pogosto izkoriščajo voznike za prevoz drog, ki so skrite med povsem legitimnim tovorom. Zaseg pošiljke po njihovih besedah pomeni pomemben udarec za kriminalno mrežo, saj so izgubili tako veliko količino droge kot tudi ključnega sodelavca. Preiskava širšega ozadja primera se nadaljuje.