  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TERORISTIČNI NAPAD

To so žrtve iz Sydneya: Deklica Matilda (10), dva rabina in moški, ki je preživel Holokavst (FOTO)

Nedeljski večer na plaži Bondi se je med praznovanjem sprevrgel v teroristični napad, ki je zahteval najmanj 15 življenj.
Matilda. FOTO: Facebook

Matilda. FOTO: Facebook

Eli Schlanger. FOTO: Posnetek zaslona

Eli Schlanger. FOTO: Posnetek zaslona

Dan Elkayam. FOTO: Facebook

Dan Elkayam. FOTO: Facebook

Alexander Kleytman. FOTO: Posnetek zaslona

Alexander Kleytman. FOTO: Posnetek zaslona

Peter Meagher. FOTO: Posnetek zaslona

Peter Meagher. FOTO: Posnetek zaslona

Reuven Morrison. FOTO: Posnetek zaslona

Reuven Morrison. FOTO: Posnetek zaslona

Yaakov Levitan. FOTO: Posnetek zaslona

Yaakov Levitan. FOTO: Posnetek zaslona

Matilda. FOTO: Facebook
Eli Schlanger. FOTO: Posnetek zaslona
Dan Elkayam. FOTO: Facebook
Alexander Kleytman. FOTO: Posnetek zaslona
Peter Meagher. FOTO: Posnetek zaslona
Reuven Morrison. FOTO: Posnetek zaslona
Yaakov Levitan. FOTO: Posnetek zaslona
Kaja Grozina
 15. 12. 2025 | 11:05
 15. 12. 2025 | 11:18
3:25
A+A-

Napad na plaži Bondi je zahteval življenja ljudi različnih starosti, poklicev in življenjskih zgodb. Med ubitimi je desetletna deklica, dva rabina, nekdanji policist, humanitarec in člani judovske skupnosti. Šlo je za posameznike, ki so bili na dogodku zaradi praznovanja, dela ali pripadnosti skupnosti. Njihove življenjske poti so bile različne, v enem samem trenutku pa jih je presekala ista tragedija.

Matilda, 10 let
Matilda je bila stara komaj deset let. Njena nekdanja učiteljica jo je opisala kot bistro, vedro in živahno deklico, ki je s svojo prisotnostjo pogosto izstopala. Njena šola v Sydneyju je potrdila, da je zaradi hudih strelnih poškodb umrla v bolnišnici. V času napada je bila z njo tudi njena sestra, ki se po navedbah družine z izgubo zelo težko spopada. Matilda je najmlajša potrjena žrtev napada.

Matilda. FOTO: Facebook
Matilda. FOTO: Facebook

Rabin Eli Schlanger
Eli Schlanger, star 41 let, je bil eden osrednjih organizatorjev dogodka na Bondiju in vodilni predstavnik gibanja Chabad v lokalni skupnosti. Bil je oče petih otrok, njegov najmlajši otrok je star komaj dva meseca. V skupnosti so ga poznali kot predanega voditelja, ki je večino svojega časa posvečal delu z ljudmi. Njegova smrt je močno prizadela judovsko skupnost.

Eli Schlanger. FOTO: Posnetek zaslona
Eli Schlanger. FOTO: Posnetek zaslona

Dan Elkayam
Francoski državljan Dan Elkayam se je v Avstralijo preselil pred manj kot letom dni. Zaposlen je bil kot IT-analitik, zunaj dela pa dejaven nogometaš in cenjen član lokalnega kluba. V Sydneyju si je ustvarjal novo življenje. 

Dan Elkayam. FOTO: Facebook
Dan Elkayam. FOTO: Facebook

Alexander Kleytman
Alexander Kleytman je kot otrok preživel holokavst. Z mamo in mlajšim bratom je bil izpostavljen skrajnemu pomanjkanju in nasilju v Sibiriji, od koder so se kasneje preselili v Avstralijo. Umrl je na kraju dogodka, za seboj pa pustil ženo, dva otroka in enajst vnukov.

Alexander Kleytman. FOTO: Posnetek zaslona
Alexander Kleytman. FOTO: Posnetek zaslona

Peter Meagher
Peter Meagher je skoraj štiri desetletja delal v policiji Novega Južnega Walesa. Po upokojitvi je ostal aktiven in se občasno ukvarjal tudi s fotografijo. Na dan napada je bil na dogodku kot svobodni fotograf. Njegovi nekdanji sodelavci in člani ragbi kluba so ga opisali kot izjemno spoštovanega in predanega človeka.

Peter Meagher. FOTO: Posnetek zaslona
Peter Meagher. FOTO: Posnetek zaslona

Reuven Morrison
Reuven Morrison je v Avstralijo emigriral iz nekdanje Sovjetske zveze. Prepričan je bil, da prihaja v državo, kjer bo lahko živel brez strahu pred antisemitizmom. Bil je uspešen podjetnik in dolgoletni podpornik dobrodelnih organizacij, zlasti judovske skupnosti.

Reuven Morrison. FOTO: Posnetek zaslona
Reuven Morrison. FOTO: Posnetek zaslona

Rabin Yaakov Levitan
Rabin Yaakov Levitan je imel pomembno vlogo v verskem in izobraževalnem življenju judovske skupnosti v Sydneyju. Deloval je kot koordinator dejavnosti gibanja Chabad, tajnik rabinskega sodišča in pedagog v izobraževalnem centru.

Yaakov Levitan. FOTO: Posnetek zaslona
Yaakov Levitan. FOTO: Posnetek zaslona

Njihove zgodbe ostajajo kot opomin, da sovraštvo in ekstremizem še vedno najdeta pot tudi tja, kjer se ljudje počutijo najbolj varne. 

Več iz teme

teroristični napadSydneyplaža Bondi
ZADNJE NOVICE
11:25
Bulvar  |  Domači trači
POSTALA STA STARŠA

Patricija (Ljubezen po domače) prvič javnosti pokazala hčerko: ne boste uganili, kakšno ime ima (FOTO)

Po zaključku oddaje Ljubezen po domače sta Patricija in Dejan Ponikvar nadaljevala razmerje, kasneje pa potrdila, da sta postala starša.
15. 12. 2025 | 11:25
11:15
Novice  |  Slovenija
DIM NAD LJUBLJANO

Po obsežnem požaru so se oglasili iz Spara: pomembna informacija za vse kupce

Policija je kraj zavarovala, ogled bodo opravili, ko bodo razmere dovolj varne. Vzrok požara za zdaj ostaja neznan, prav tako še nimajo ocene škode.
15. 12. 2025 | 11:15
11:05
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
TERORISTIČNI NAPAD

To so žrtve iz Sydneya: Deklica Matilda (10), dva rabina in moški, ki je preživel Holokavst (FOTO)

Nedeljski večer na plaži Bondi se je med praznovanjem sprevrgel v teroristični napad, ki je zahteval najmanj 15 življenj.
Kaja Grozina15. 12. 2025 | 11:05
11:00
Lifestyle  |  Polet
ILUZIJA IZBIRE

Mislite, da sami odločate, kaj boste jedli? Resnica je precej drugačna

Dokler zdrava in trajnostna hrana ne bo postala najbolj priročna in cenovno najdostopnejša izbira, bo »svobodna izbira« ostala predvsem dobro prodajana iluzija.
Miroslav Cvjetičanin15. 12. 2025 | 11:00
10:45
Novice  |  Slovenija
VSAK DETAJL ŠTEJE

Nekdanji minister ima svoje žganje

V grajski kleti v Črnomlju so ob glasbi, degustaciji in pripovedih o tradiciji predstavili pijačo iz neškropljenih belokranjskih jabolk.
Drago Perko15. 12. 2025 | 10:45
10:25
Bulvar  |  Suzy
NA ODRU

Nepozabni nastopi: pepelnik v glavo in padec z odra (Suzy)

Od vrhunskih trenutkov do nastopov, ki bi jih najraje pozabili.
15. 12. 2025 | 10:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Šokantna številka, ki je osupnila gasilce

Donacija je namenjena projektom Gasilske zveze Slovenija za pridobivanje in vključevanje mladih gasilcev.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:19
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ISO STANDARD

Spol, starost in kultura postajajo del standarda. Ali so podjetja pripravljena?

Mednarodni standardi za sisteme vodenja, ki jih uporabljajo organizacije po vsem svetu, vstopajo v novo fazo posodobitev.
15. 12. 2025 | 09:23
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Resnične zgodbe iz Vodebove spovednice

Kaj se zares dogaja v slovenskih spalnicah
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
Prazniki

Praznično obdarovanje je lahko manj stresno, če izberemo prave rešitve

Ste se že znašli v praznični gneči? Med nakupi, darili in obveznostmi se lahko hitro znajdemo v stiski s časom, zato so praktične rešitve še kako dobrodošle.
Promo Slovenske novice15. 12. 2025 | 09:19
Novice  |  Slovenija
DIGITALIZACIJA

Je naša prihodnost v orožarskem preboju, ki prihaja iz Evrope?

Direktorica Digitalizacije Telekoma Slovenije Ajda Brlec in direktor Izuma Dr. Aleš Bošnjak sta pojasnila uporabnosti umetne inteligence.
8. 12. 2025 | 15:18
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

»Včasih je zrak težek samo zaradi tega, ker so v prostoru težki karakterji«

Ko se temperature spustijo, se v marsikaterem domu pojavi isti scenarij. Okna ostajajo bolj ali manj zaprta, ker »ne bomo ohlajali stanovanja«, v kopalnici se po prhanju zadržuje para, na hladnejših delih sten in okenskih okvirjih se začne nabirati kondenz, zrak pa postane težak.
15. 12. 2025 | 09:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dobrodelnost

Slovenski otroci so dobili prepotrebno pomoč

Prazniki so čas obdarovanja, ob tem pa so v Lidlu Slovenija spet dokazali, da so nakupi gurmanskih dobrot lahko tudi dobrodelni.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 15:21
Promo
Lifestyle  |  Stil
Kulinarika

Praznične jedi z zasukom: preprosti recepti, ki bodo navdušili goste

Za praznični užitek ne potrebujete kuharskega mojstra, le dober izbor sestavin.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 09:05
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BIVANJE

Zakaj je v nekaterih domovih bolj prijetno živeti

Ljudje večino časa preživimo doma, v zaprtih prostorih, zato je res pomembno, kako je naš dom zasnovan, kako diha in kako kroji naše počutje.
11. 12. 2025 | 10:01
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPAD

Panika v slovenskem podjetju: razplet je lahko katastrofalen!

Minute, ki odločajo: kako se podjetja v resnici odzivajo na kibernetske incidente.
Promo Slovenske novice9. 12. 2025 | 11:02
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
INTERVJU

Od prvih božičev do svetovne prepoznavnosti: to je pot družine Trampuš (video)

Toplina, prijetno vzdušje v družbi najbližjih, smeh in dobra volja, pa tudi spoštovanje, zavzetost in vonj po sveže pečenih piškotih. To na kratko ponazarja december razširjene družine Trampuš.
Promo Delo10. 12. 2025 | 12:45
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Digitalizacija

To najbolj ogroža vašo spletno varnost

Zanesljivi informacijski sistemi so temelj digitalnega poslovanja. Omogočajo varnost podatkov, neprekinjeno delovanje in večjo odpornost proti tveganjem.
Promo Slovenske novice8. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SOBNE RASTLINE

Kdaj moramo nujno presaditi sobne rastline?

Dnevi so že zelo kratki, radiatorji izsušujejo zrak v prostorih in sobne rastline hitro pokažejo, da je zima zanje poseben izziv.
15. 12. 2025 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Minimalno invaziven poseg za natančno odpravo poškodb

Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
9. 12. 2025 | 08:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
Praznovanje

Praznična vina: kako izbrati pravo vino za praznično pojedino

Naj bo december čas, ko nazdravljamo okusom, ki povezujejo.
Promo Slovenske novice10. 12. 2025 | 09:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
NORA AKCIJA

Nore vikend akcije na Mimovrste!

Iščete darilo ali pravi trenutek za nakup bele tehnike? Do nedelje, 14. 12., je na Mimovrste 70+ uspešnic po znižanih cenah in brezplačna dostava bele tehnike.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 12:03
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNO

Veliki praznični nagradni kviz 2025

Preverite svoje znanje in se potegujte za lepe praznične nagrade!
1. 12. 2025 | 07:40
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Se birokracija končno poslavlja?

Menjave lastništva, statusna preoblikovanja in prevzemi so obdobja, ki podjetjem prinašajo največ strateških priložnosti – in hkrati največ negotovosti.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNOST

Zakaj zaupajo zvezi Anite Ogulin?

Vsak otrok si zasluži praznični čas, poln topline, čarobnosti in iskrenih prazničnih nasmehov. Zato smo se v Supernovi povezali s programom Botrstvo.
12. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
Okrasni vrt

Naj bosta atrij in vrt vaša letošnja božična oaza

Kako atrij in vrt spremeniti v božično oazo? Odkrijte ideje za zunanjo razsvetljavo, dekoracijo in praznične poudarke, ki ustvarijo čaroben decembrski videz.
Promo Slovenske novice12. 12. 2025 | 14:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Dolgotrajna oskrba

Brezplačna E-oskrba – zagotovite si varnost doma, preverite kako

Zakon o dolgotrajni oskrbi prinaša novo pravico, ki upravičencem omogoča več varnosti.
Promo Slovenske novice11. 12. 2025 | 13:28
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki