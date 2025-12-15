To so žrtve iz Sydneya: Deklica Matilda (10), dva rabina in moški, ki je preživel Holokavst (FOTO)

Napad na plaži Bondi je zahteval življenja ljudi različnih starosti, poklicev in življenjskih zgodb. Med ubitimi je desetletna deklica, dva rabina, nekdanji policist, humanitarec in člani judovske skupnosti. Šlo je za posameznike, ki so bili na dogodku zaradi praznovanja, dela ali pripadnosti skupnosti. Njihove življenjske poti so bile različne, v enem samem trenutku pa jih je presekala ista tragedija.

Matilda, 10 let

Matilda je bila stara komaj deset let. Njena nekdanja učiteljica jo je opisala kot bistro, vedro in živahno deklico, ki je s svojo prisotnostjo pogosto izstopala. Njena šola v Sydneyju je potrdila, da je zaradi hudih strelnih poškodb umrla v bolnišnici. V času napada je bila z njo tudi njena sestra, ki se po navedbah družine z izgubo zelo težko spopada. Matilda je najmlajša potrjena žrtev napada.

Matilda. FOTO: Facebook

Rabin Eli Schlanger

Eli Schlanger, star 41 let, je bil eden osrednjih organizatorjev dogodka na Bondiju in vodilni predstavnik gibanja Chabad v lokalni skupnosti. Bil je oče petih otrok, njegov najmlajši otrok je star komaj dva meseca. V skupnosti so ga poznali kot predanega voditelja, ki je večino svojega časa posvečal delu z ljudmi. Njegova smrt je močno prizadela judovsko skupnost.

Eli Schlanger. FOTO: Posnetek zaslona

Dan Elkayam

Francoski državljan Dan Elkayam se je v Avstralijo preselil pred manj kot letom dni. Zaposlen je bil kot IT-analitik, zunaj dela pa dejaven nogometaš in cenjen član lokalnega kluba. V Sydneyju si je ustvarjal novo življenje.

Dan Elkayam. FOTO: Facebook

Alexander Kleytman

Alexander Kleytman je kot otrok preživel holokavst. Z mamo in mlajšim bratom je bil izpostavljen skrajnemu pomanjkanju in nasilju v Sibiriji, od koder so se kasneje preselili v Avstralijo. Umrl je na kraju dogodka, za seboj pa pustil ženo, dva otroka in enajst vnukov.

Alexander Kleytman. FOTO: Posnetek zaslona

Peter Meagher

Peter Meagher je skoraj štiri desetletja delal v policiji Novega Južnega Walesa. Po upokojitvi je ostal aktiven in se občasno ukvarjal tudi s fotografijo. Na dan napada je bil na dogodku kot svobodni fotograf. Njegovi nekdanji sodelavci in člani ragbi kluba so ga opisali kot izjemno spoštovanega in predanega človeka.

Peter Meagher. FOTO: Posnetek zaslona

Reuven Morrison

Reuven Morrison je v Avstralijo emigriral iz nekdanje Sovjetske zveze. Prepričan je bil, da prihaja v državo, kjer bo lahko živel brez strahu pred antisemitizmom. Bil je uspešen podjetnik in dolgoletni podpornik dobrodelnih organizacij, zlasti judovske skupnosti.

Reuven Morrison. FOTO: Posnetek zaslona

Rabin Yaakov Levitan

Rabin Yaakov Levitan je imel pomembno vlogo v verskem in izobraževalnem življenju judovske skupnosti v Sydneyju. Deloval je kot koordinator dejavnosti gibanja Chabad, tajnik rabinskega sodišča in pedagog v izobraževalnem centru.

Yaakov Levitan. FOTO: Posnetek zaslona

Njihove zgodbe ostajajo kot opomin, da sovraštvo in ekstremizem še vedno najdeta pot tudi tja, kjer se ljudje počutijo najbolj varne.