Dober mesec po tragični smrti 32-letnega Kristiana Josipa Periša v javnost še vedno curljajo grozljive zgodbe in pričevanja zdravstvenih delavcev, ki so bili priča nasilju, zaradi katerega se je v zagrebški bolnišnici končalo mlado življenje.

Zdaj je spregovoril medicinski tehnik Mario P., ki je usodnega 21. oktobra delal v dnevni izmeni. Preiskovalcem je povedal, da je psihiatrinja, portal Dnevnik.hr jo navaja z inicialkami M. Ć. R., menila, da bi lahko Kristiana odpustili, medtem ko je njena nadrejena S. J. vztrajala pri prisilnem sprejemu in zahtevala, da z njim ravnajo na silo. Drugi medicinski tehnik Fran M. je temu ugovarjal, češ da osebje ni tam, da bi se prepiralo s pacienti. Periš, ki je zavrnil hospitalizacijo in večkrat dejal, da ne želi biti ponovno zvezan, je privolil v jemanje zdravil, potem ko so mu razložili, kaj jemlje in zakaj, poroča Index. hr. Okoli 17. ure je zdravnica odredila, da ga privežejo na bolnišnično posteljo in Periš je brez upiranja legel nanjo, potem ko so mu povedali, da mu bodo izmerili krvni tlak.

»Brez težav je dovolil, da ga imobilizirajo, ni se upiral,« je Mario P. povedal preiskovalcem. V svojem pričevanju omenjeni medicinski tehnik še navaja, da je pacient kasneje mirno prosil, naj mu sprostijo eno roko, da bi opravil potrebo, nakar so ga ponovno zvezali, izmena pa se je končala brez incidentov. Istega večera ga je kolega obvestil o neuspešnem oživljanju, pravi obseg nasilja pa je spoznal šele po ogledu videoposnetka, ki je zaokrožil po spletu in pretresel celotno regijo.

»Videoposnetek me je tako šokiral, da ga po drugi minuti nisem mogel več gledati,« je med drugim preiskovalcem dejal Mario. Ob tem je pojasnil, da zdravstveni delavci blazine včasih držijo nad pacientovo glavo, da se zaščitijo pred pljuvanjem, nikoli pa mu jih ne pritiskajo na obraz. Mario P. je ob tem še dodal, da mu ni jasno, kako se je situacija, ki je bila na začetku povsem mirna, končala s smrtjo.