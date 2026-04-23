Medved ubil žensko, izdihnila je pred očmi sina

Na jugovzhodu Poljske je danes rjavi medved napadel 58-letno žensko, ki je umrla za posledicami poškodb, je sporočila policija. Medved jo je napadel v odročnem delu gozda blizu vasi Plonna, pomoč pa je poklical njen sin.

Ko so reševalci gorske reševalne službe, policija in gasilci prispeli na težko dostopen kraj nesreče, so našli hudo poškodovano žensko, vendar je niso mogli več rešiti. Kmalu po njihovem prihodu je podlegla poškodbam, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Poljska televizija TVP je poročala, da je ženska s sinom v gozdu iskala odvržena rogovja jelenov. Med iskanjem sta se ločila. Ko jo je kasneje sin začel iskati, pa jo je našel hudo poškodovano.

Policija je pozvala prebivalce vasi, ki leži v Podkarpatski regiji, naj zaenkrat ne zapuščajo svojih domov. Po podatkih iz leta 2024 na Poljskem živi okoli 100 rjavih medvedov, velika večina prav v gorovju Bieszczady, kjer se je zgodil današnji napad. So pa njihovi smrtonosni napadi izredno redki. Po podatkih lokalnih medijev se je zadnji zgodil leta 2014, poroča francoska tiskovna agencija AFP.